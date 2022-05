Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal no está bien: “A veces dice una cosa y al ratito dice otra”. El periodista mostró su molestia por permitir que la actriz sea expuesta de esta manera.

Tras problemas en su salud, Silvia Pinal no se pudo presentar el miércoles 11 de mayo en la obra de teatro ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’.

En medio de la controversia, Pepillo Origel estalló en contra de los productores e hijos de Silvia Pinal por permitir que participe en un proyecto que no se encuentre a la altura de la gran actriz.

Silvia Pinal se encuentra en medio de la controversia luego de que no se pudo presentar en la obra de teatro ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’. Para calmar las especulaciones Sylvia Pasquel señaló que su mamá solo sufrió de problemas estomacales.

Al igual que varias celebridades, Pepillo Origel mostró su molestia por la manera que ha sido expuesta Silvia Pinal pues considera que ella no debería de participar en esta obra de teatro.

En entrevista para Gustavo Adolfo Infante, Pepillo Origel destacó que aunque fue invitado a la obra de teatro no tenía la intención de ir ya que le daría mucha tristeza ver a Silvia Pinal de esa manera.

“No fui porque me cae mal el productor, fue una invitación muy generalizada nada persona. Tú sabes la amistad, el cariño, tantos años que tengo yo con la señora Silvia Pinal, que la adoro. Ir a ver esa tristeza, después de haber visto a Silvia en esos escenarios, en esas obras maravillosas, con esa Silvia Pinal única, y verla así, yo la verdad no puedo”

Pepillo Origel explotó que es una falta de respeto que utilicen a Silvia Pinal para aparecer de esa manera después de su gran trayectoria.

Durante su conversación Pepillo Origel recordó que el fue uno de los primeros en mostrar su molestia por la idea de que Silvia Pinal apareciera en la obra de teatro ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’.

“Yo estuve en la comida en la casa de las Pinal y ahí delante de los productores les dije que a mí no me parecía que hiciera esa obra de ‘Caperucita’, qué tenía que hacer Silvia Pinal de abuelita de Caperucita”

Durante su conversación Pepillo Origel confesó que lamentablemente Silvia Pinal no se encuentra bien de salud.

Al ser cuestionado sobre las versiones que aseguran que ella quiso participar en la obra de teatro, Pepillo Origel confesó que era normal pues es una mujer que siempre ha trabajado.

“Silvia no está bien. Me da tristeza decirlo, Silvia muchas veces dice una cosa y al rato dice otra. Porque ella como actriz y todo, le dices ‘oye vas a tener una obra de teatro’ y ella se pone feliz porque es una mujer que toda la vida ha trabajado”

Pepillo Origel puntualizó que a él le da mucha tristeza que participe en una obra donde solo aparece en una silla de ruedas.

“Irla a ver sentada en una silla de ruedas, moviéndola, para mí eso me da mucha tristeza. Por eso no fui”

Al ser cuestionado sobre quien había dado la autorización para que participara en la obra de teatro, Pepillo Origel destacó que tuvieron que ser sus hijos.

Pepillo Origel destacó que el habló y señaló que lo mejor era que se le hiciera a Silvia Pinal un homenaje en donde pudiera participar toda su familia y los actores que han trabajado con ella.

Durante su conversación Pepillo Origel señaló que no quería dar más detalles porque no quiere problemas con la dinastía Pinal.

Pepillo Origel cuestionó que sus hijos no hayan ido para apoyarla en la obra de teatro.

“Me llevo bien con todos, pero no estoy de acuerdo con lo que se hizo. Ellos aceptaron, pero no fueron tampoco. Es muy triste todo lo que sucede a Silvia Pinal la deberían tener bien, guardada y que no haga esa obra no es para ella”

