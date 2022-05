Sylvia Pasquel, entre lágrimas, defendió el regreso de Silvia Pinal al teatro, argumentando que su mamá atravesaba por una fuerte depresión de la que sólo pudo salir cuando aceptó volver a los escenarios.

Un día antes, Silvia Pinal tuvo que cancelar su participación en el estreno de ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’, debido a problemas de salud.

Tras el anuncio, los medios atestiguaron el mal estado de Silvia Pinal, cuando la primera actriz fue subida en brazos a una camioneta que la trasladó a su casa.

Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal no está bien: “A veces dice una cosa y al ratito dice otra”

La situación acrecentó las críticas contra la familia de Silvia Pinal, por permitir que la actriz de 91 años siga trabajando pese a su frágil estado de salud.

Ante ello, Sylvia Pasquel, hija mayor de ‘la última diva del cine nacional’, explicó a ‘Ventaneando’ que el regreso de su madre al teatro precisamente fue una decisión para ayudarla a mejorar su salud.

Esto, debido a que Silvia Pinal se encontraba deprimida por estar lejos de los escenarios y cuando le propusieron regresar al teatro volvió a ser feliz:

“A ella le gusta, ella lo quiere, cuando le dicen ‘vamos al teatro’ se emociona, se le llenan sus ojitos, se pone feliz. ¿Por qué le voy a quitar ese gusto a mi mamá, nada más porque a algunos no les gusta?”

Con lágrimas en los ojos, Sylvia Pasquel respondió a quienes han exigido a su familia que ya no le permitan trabajar a Silvia Pinal:

“’Guárdenla’, pues ni que fuera un mueble, mi mamá tiene derecho a vivir y tiene derecho a estar feliz, no la voy a guardar en una cama, en un cuarto, a que se muera viendo..., sentada en un reposet la televisión”

Sylvia Pasquel criticó a los medios que han condenado la reaparición de Silvia Pinal en el teatro, señalando que aun con su “preocupación”, ninguno se acerca a ella para ayudarla a superar los tiempos difíciles:

“Nadie está aquí para verla, nadie está aquí para ayudarla para cuando ella está triste y deprimida, nadie, nadie de ustedes estpa aquí, pero cómo critican y cómo hablan mal, que si me dieron un millón de pesos, también a mi hermano, cómo lo tratan, nos duele, a mí me duele oír todos los comentarios que hacen de mi hermano, que no lo bajan de mantenido, de huevón, de manipulador, a mí también, oye, pues ya”

Sylvia Pasquel