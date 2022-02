Xavier Marc vivía “en un estado de dolor terrible”, revelan que el famoso ya no quería seguir con su vida ya que enfrentaba algunos problemas en su salud y ya se encontraba cansado.

El pasado 19 de febrero se dio a conocer la muerte de Xavier Marc. De acuerdo con los primeros reportes se habría quitado la vida tal y como lo hizo el exGaribaldi Xavier Ortiz.

En medio de la controversia por su fallecimiento Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor, reveló que Xavier Marc si había dejado una carta, pero estaba dedicada a su esposo por lo que desconoce su contenido.

Tras la muerte de Xavier Ortiz, Ari Telch publicó un mensaje sobre el suicidio, dejando en claro que no se puede tomar como una acción de cobardía. Sus palabras se retomaron tras la muerte de Xavier Marc.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre el último adiós que se le habría brindado al actor luego de que las autoridades capitalinas dictaminaron que se arrojó del sexto piso del edificio que habitaba.

Yucita Furlong habló sobre los motivos que habrían llevado a Xavier Marc al suicidio y destacó que desde hace muchos años se enfrentaba a una enfermedad que lo había desgastado mucho.

En el video Yucita Furlong que había estado con él porque tenía que seguir su tratamiento médico.

Durante su conversación Yucita Furlong confirmó que Xavier Marc había dejado una carta dirigida a su pareja Cristian.

Yucita Furlong dejó en claro que desconoce el contenido de la carta e incluso puntualizó que se encuentra en manos de las autoridades.

“Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, su esposo, su cónyuge, pero yo no tengo acceso a esa carta, es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso porque se quedó con las autoridades”

Durante el programa ´Sale el Sol’, Yucita Furlong destacó que no sabía lo que le pudo haber pasado por la mente para haber tomado una decisión así.

“Yo no sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que tome una decisión así, les puedo decir que todos los que estábamos cerca de él estamos desechos”

Yucita Furlong puntualizó que efectivamente Xavier Marc saltó, pero no sabe todos los detalles.

“No sabemos realmente ni cómo actuar y bueno, efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero ya no está aquí”

Yucita Furlong