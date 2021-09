Susana Zabaleta revela como maneja los temas de sexualidad con sus hijos

Susana Zabaleta Ramos, mejor conocida como únicamente Susana Zabaleta, es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas de los últimos tiempos.

Como sabemos, Susana Zabaleta tiene dos hijos: Matías Gruener y Elizabetha Gruener, de quienes habló recientemente.

Durante la transmisión de este 21 de septiembre del programa de espectáculos “Ventaneando” Susana Zabaleta acudió como invitada especial.

Fue ahí donde se tocaron diversos temas, entre los cuales se destacó la forma en que la actriz maneja los temas de sexualidad con sus hijos.

En un inicio, Susana Zabaleta acudió al programa para hablar acerca de su regreso al teatro, luego de que estos permanecieran cerrados debido a la pandemia originada por Covid-19.

Así que Susana Zabaleta dio a conocer que estará participando en la obra “The Prom”, misma que se estrena el próximo 29 de octubre en el Centro Cultural 1.

“Vemos todos los restaurantes atascados y les digo ‘Ahí si es de frente’. Y en el teatro no, es nada más darle la nuca al de atrás. Entonces, ¿Por qué no? ¿por qué no regresar? Tenemos que volver a salir y creer en esas historias

A pesar de que en un inicio, Susana Zabaleta y los conductores de “Ventaneando” estaban mencionando los proyectos que la actriz tiene en puerta, llegó un momento en que la conversación dio un giro completamente inesperado .

Por su parte, Susana Zabaleta señaló que tener hijos “te cambia la vida por completo”.

De igual manera que la actriz aseguró que, gracias a sus hijos es que “conoció lo que realmente es el amor”.

Fue de ese modo que Pati Chapoy le comentó que “se esperara a que tuviera nietos”, haciendo referencia a que el amor hacia los nietos es igualmente profundo.

“Yo me muero de ganas pero yo creo que Matías me va a hacer antes abuela que la otra”

Así que Susana Zabaleta confesó que a su hijo, Matías Gruener le gusta salir con chicas un poco más grandes que él.

Posteriormente, explicó que durante la adolescencia, dos o tres años de diferencia “si es mucho”.

Luego de que Susana Zabaleta confesara que a su hijo Matías Gruener le gustan las jovencitas un poco más grandes que él, se le preguntó a la actriz si habla con sus hijos acerca de llevar su sexualidad de forma responsable .

Ante esto ella reveló que ha platicado poco acerca de sexualidad con Matías Gruener. Sin embargo, se aseguró de que la información que le han dado en la escuela sea la correcta.

Posteriormente, Susana Zabaleta reveló que si le preocupa cuando su hijo se encierra en su cuarto con su pareja; por lo que trata de “distraerlos”, ofreciéndoles cosas de comer.

Pero ellos simplemente la evaden, diciéndole que “no tienen hambre”.

Luego de eso, se le preguntó cómo le hace con su hija, Elizabetha Gruener, pues ella ha estado en Londres desde hace un tiempo.

“No, ella ya no me pregunta”

Entonces, la actriz recordó una ocasión en que “cachó” a su hija.

De acuerdo con Susana Zabaleta, en aquella ocasión su hija le demostró haber sido responsable; por lo que a ella no le quedó más remedio que aceptarlo.

“‘A ver mamá, primero tranquilízate. ¿Dónde estamos?’ En la casa. ‘Bueno tú siemre me has dicho que no me vaya a otro lugar. ¿Qué te encontraste?’ No pues esto ‘Entonces me estaba protegiendo. Y ¿Con quién lo hice?’ Pues con tal ‘Es al que amo. Las tres las cumplí”

Susana Zabaleta