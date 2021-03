En entrevista Susana Zabaleta cuestionó las disculpas ofrecidas por Eleazar Gómez tras aceptar que agredió a Tefi Valenzuela.

El pasado 25 de marzo, Eleazar Gómez obtuvo su libertad condicional luego de estar cuatro meses en la cárcel por agredir a su exnovia Tefi Valenzuela. A través de un video el cantante ofreció disculpas públicas a su exnovia.

Suzana Zabaleta fue cuestionada sobre el tema y puso en duda las declaraciones del actor y señaló que es indignante que los hombres sigan golpeando a las mujeres sin recibir ninguna clase de castigo.

Susana Zabaleta: “¿Tú crees en esa disculpa pública? Yo no”

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Susana Zabaleta fue cuestionada por el caso de Eleazar Gómez, quien obtuvo su libertad condicional pese a que aceptó que agredió a su expareja Tefi Valenzuela.

La actriz destacó que el problema no es solo el actor, sino todos los hombres que se encuentran golpeando a las mujeres sin ninguna clase de castigo.

“No solo es él, son muchos. Indigna que siguen golpeando a las mujeres y a sus hijas” Susana Zabaleta

Durante su conversación con varios medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, Susana Zabaleta cuestionó la educación que se tiene desde muy pequeños, pues siempre se inculca que las mujeres le tienen que servir a los hombres.

“Seguimos sirviéndoles que eso es lo más triste, literalmente sirviéndoles. Nuestra educación es de ahí viene tu papá levántate, ahí viene tu hermano sírvele, ahí viene tráele un vaso de agua, cuando va a ser que le digan ya llegó tu mamá corazón sírvele un vasito de agua, ayúdale a tu mamá” Susana Zabaleta

Los reporteros también cuestionaron a la actriz por las disculpas que ofreció Eleazar Gómez a Tefi Valenzuela y la famosa destacó que ella no le cree.

“¿Tú crees en esa disculpa pública? Yo no. Es de te madreo y … es como los que asesinan y luego dicen hay no importa me voy a confesar con el sacerdote y ya me perdonó” Susana Zabaleta

Sobre el apoyo que ha recibido el actor por parte de algunas famosas, Susana Zabaleta destacó que es normal ese tipo de situaciones.

“Si, no has visto la cantidad de quejas porque Salgado Macedonio ya no va a ser, pues sí. Sus propias hijas, su esposa” Susana Zabaleta

Por último destacó que si todas las actrices denunciaran casos de abuso como lo hizo Cynthia Klitbo no tendrían trabajo.