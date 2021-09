Susana Zabaleta recomiendo no tomarse en serio a Paty Navidad

Durante una entrevista en el programa ‘Sale el Sol’ la actriz Susana Zabaleta expresó su descontento hacía las declaraciones de Paty Navidad sobre el Covid-19

Y es que tras haberse contagiado y recuperado del Covid-19 Paty Navidad dijo fue internada con un diagnóstico de neumonía.

En la entrevista, Susana Zabaleta fue cuestionada sobre la explicación que dio Paty Navidad tras su recuperación del Covid-19.

Sin embargo, la actriz de 56 años de edad, Susana Zabaleta se mostró molesta ya que dijo no considerar relevante lo dicho por Paty Navidad

“¡Ay!, pero Paty Navidad no es polémica, yo creo que una cosa es circo, y la otra es… hay que saber poner a cada uno en su género y en su forma ¿no?, o sea, no es lo mismo un circo que una ideología”

Asimismo, la también cantante dijo que la prensa debería ser más selectiva con las declaraciones que toma, de acuerdo a la persona que las brinda.

Y es que aunque Susana Zabaleta dijo haber pasado buenos momentos con lo dicho por otras famosas, aseguró no hay que tomarlo en serio.

“Siento yo que de repente los medios no hacen esa diferencia, me he divertido muchísimo en vida con las declaraciones de Ninel Conde, me he divertido muchísimo en mi vida con las declaraciones de Paty Navidad, pero eso no hay que tomárselo en serio”

Susana Zabaleta