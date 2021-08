VIDEO:Paty Navidad llora durante su debut en ‘MasterChef México Celebrity’

Paty Navidad volvió a las pantallas de televisión, después de mucho tiempo sin trabajo, gracias la primera edición de ‘MasterChef México Celebrity’.

Sin embargo, la experiencia parece no haber sido muy grata, pues Paty Navidad terminó llorando durante su debut en ‘MasterChef México Celebrity’.

¿Qué pasó? El chef Herrera y los compañeros de Paty Navidad en ‘MasterChef México Celebrity’ estuvieron involucrados en la incómoda situación.

Durante el estreno de ‘MasterChef México Celebrity’, Paty Navidad se dijo muy feliz de estar en el reality, aunque aceptó no saber mucho de cocina.

Sin embargo, Paty Navidad agradeció la oportunidad que le han dado de volver, en cierto modo, al “escenario” después de tanto tiempo ausente:

La alegría de Paty Navidad se desvaneció cuando llegó una dinámica en la que Germán Montero y Matilde Obregón tuvieron que formar equipos.

Entonces comenzó la pelea por quedarse con las celebridades más prometedoras de ‘MasterChef México Celebrity’, pero el nombre de la actriz nunca fue pronunciado.

Así, Paty Navidad tuvo que quedarse con el equipo al que no le quedó otra que recibirla para estar completo, situación que el chef Herrera destacó con un comentario malicioso:

“Tú, Patricia Navidad, fuiste la última en ser elegida ahí. A mí me hubiese dado la impresión de que nadie te quiere, pero no es cierto. ¿Cómo te sientes tú?”

Paty Navidad le respondió “eso mismo sentí yo”, pero ya no pudo ahondar en su respuesto, pues se le quebró la voz y comenzó a llorar.

En una entrevista posterior, Paty Navidad dijo que la situación la remontó a un proyecto profesional en el que sí notó predisposición en su contra, de ahí que se pusiera a llorar.

“Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil... Ese momento, lo que causó en mí, dentro de mi, fue que me conectó a un pasado mío, en un proyecto profesional, con compañeros, donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí”.

Paty Navidad