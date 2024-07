Susana Zabaleta -de 59 años de edad- está muy feliz con Ricardo Pérez y hasta quiere que uno de sus ex le de la ‘bendición’ a su relación.

La relación de Ricardo Pérez -de 29 años de edad- y Susana Zabaleta está en su mejor momento.

Pero a pesar de eso, Susana Zabaleta no se ve casada con el comediante, aunque sí le gustaría unirse a su novio con una ceremonia simbólica.

La edad no significa nada en el noviazgo de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes se llevan 30 años.

Susana Zabaleta ha revelado que Ricardo Pérez ha sido muy detallista con ella y nadie la había tratado con tanto amor.

La hija de Susana Zabaleta no puede ocultar el “asco” que le da Ricardo Pérez como novio de su mamá

A pesar de eso, Susana Zabaleta no se ve casada con Ricardo Pérez: “No (un posible matrimonio) estamos muy felices así. Es que lo de la casada una lo hace una vez y ya”.

Susana Zabaleta considera que las personas solo se deben casar una vez en la vida y ella ya lo hizo con Daniel Gruener, de 56 años de edad.

“Fui muy feliz con Daniel, no, no, no al menos que sea un rito y que él mismo sea nuestro juez”

Susana Zabaleta