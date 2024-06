Ricardo Pérez -de 29 años de edad- le pidió ‘exclusividad’ a Susana Zabaleta, esto a pesar de que todavía ni se le declaraba formalmente.

Así lo contó la cantante y actriz mexicana durante su visita al estudio de De primera mano.

Y es que tanto ella como el comediante se han convertido en una de las parejas más sonadas de la farándula.

Y ahora, tras dar largas o negativas, Ricardo Pérez y Susana Zabaleta -de 59 años de edad- ya son más abiertos con su relación.

Por lo que en diferentes espacios han ido revelando los detalles de su romance y el inicio de este.

Siendo Susana Zabaleta quien contó de la vez que tuvo que apresurar a Ricardo Pérez para que le diera el título de novia y de estar en una relación.

Susana Zabaleta se aventuró a contar más pormenores de los inicios de su relación con Ricardo Pérez, quien le pidió exclusividad cuando estaban saliendo.

De acuerdo con la actriz y cantante, hubo una ocasión en la que el comediante se incomodó cuando le mencionó que iba a salir con otro hombre.

Al notar la actitud de Ricardo Pérez, Susana Zabaleta habría sido firme en decirle que entre ellos no tenían una relación.

Pues el comediante ya le estaba pidiendo exclusividad cuando todavía no se había declarado para formalizar una relación con la cantante:

“Algo le dije que iba a salir con quién sabe quién y me dice, ‘¿cómo que salir?’. Le dije que sí, que iba a salir con este otro señor y me dice, ‘no, no, no’. Y le dije no, pero tú y yo no somos nada”.

Susana Zabaleta