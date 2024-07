Susana Zabaleta -de 59 años de edad- habló de los motivos por los cueles rechazó ser la nueva Aventurera pero, ¿Ricardo Pérez tuvo que ver en esta decisión?

Esto en medio de las críticas en torno a la puesta en escena que no le han dado tregua a la actriz que carga con el protagónico.

Y aunque Susana Zabaleta se negó a opinar directamente de la polémica con la que está lidiando Aventurera, si habló de porqué terminó rechazando el papel de Elena Tejero.

Pues al parecer ella lo que buscaba es estar tranquila y pasándola bien... ¿con Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta fue muy clara al revelar en entrevista el por qué no quiso formar parte del elenco principal de Aventurera.

Y es que de acuerdo con la cantante, fueron a muchas actrices a quienes se les contactó para ofrecerles el papel.

Sin embargo, por su parte opina que, en primer lugar, no habrá nadie como Carmen Salinas para realizar lo que ella fue capaz en Aventurera.

Además de que en este momento de su carrera Susana Zabaleta no tiene interés de trabajar en el teatro, pues está en busca de otro tipo de experiencias.

“Yo creo que a todas nos lo ofrecieron y creo que todas dijimos que no, no sé. Yo creo que Camen Salinas fue extraordinaria, no habrá otra igual. Ahorita no tengo ganas de encerrarme en el teatro. Ahorita tengo ganas de viajar y de cantar y de pasarla padrísimo”.

Susana Zabaleta