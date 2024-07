Susana Zabaleta -de 59 años de edad- se emocionó al confesar que Ricardo Pérez, es el novio que mejor la trata.

El romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez está en boca de todos, luego de que la pareja ha demostrado su amor.

A pesar de que desde un principio habían sido discretos, ahora la cantante habla abiertamente de su relación.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez -de 29 años de edad- han llamado la atención por la diferencia de edad, algo que al parecer no les importa a ellos.

Una de las parejas más queridas del momento es la conformada por Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

Desde que confirmaron su relación, no han dudado en compartir el gran cariño que se tienen y ya no ocultan su amor en redes sociales.

La fama y el reconocimiento de Susana Zabaleta le ha servido para ser una figura muy seguida, y muchos fans se preguntan de sus relaciones pasadas.

La cantante ha sido hermética en su vida privada, pero todo indica que ahora con su nuevo romance con Ricardo Pérez, está viviendo su mejor momento.

Durante una entrevista en El Mich TV, Susana Zabaleta dejó entrever que ha tenido malas experiencias en el amor.

“Creo que es la primera vez que alguien me trata tan bien, nunca nadie me había tratado como me trata”

Susana Zabaleta