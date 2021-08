Durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, la actriz y conductora televisiva Sugey Ábrego reveló que buscará que su exmarido pague una deuda en el banco.

Y es que, después de haber ganar la demanda en contra de Enrique Durán, Sugey Ábrego reveló su ex esposo debe más medio millón de pesos.

Sugey Ábrego busca su ex esposo pague deuda de más de medio millón

De acuerdo con Sugey Ábrego, ella y su ahora ex esposo pidieron un préstamo al banco la cual ella ha estado pagando de forma mensual durante dos años.

“Han sido dos años en el que yo pago mensualmente ese préstamo con el que esta persona tiene su negocio, mantiene a su pareja, y no siento envidia, pero la cuestión es que ese negocio está cimentado en mucho esfuerzo mío, eso es de una persona muy malagradecida.” Sugey Ábrego

Y ahora tres años después del divorcio su ex pareja, dijo Sugey Ábrego está buscando la manera de no pagar y de que no se la cancelen sus cuentas así lo explicó en julio de este 2021.

“No contento con no pagar, me demanda facturas de lo que pude haber comprado yo en el matrimonio para justificar eso, entonces, se necesita ser muy, muy canalla y muy miserable para buscar ese tipo de argucias para seguir ganando tiempo” Sugey Ábrego

¿Cuál es la situación legal de Sugery Ábrego?

Durante la entrevista, la conductora de 42 años de edad explicó el proceso en el que se encuentra su situación legal.

“El 5 de agosto el juez de la sala 14 de lo familiar me absolvió de esta demanda, dice que el señor no acredita sus pretensiones, es decir, que ni siquiera le da la razón” Sugey Ábrego

Y viendo ella ganadora, comentó que ahora solo falta una junta de conciliación en donde se decida la forma de pago.

Finalmente, Sugey Ábrego aprovechó el momento para enviarle un fuerte mensaje a su expareja a quien le exige el pago.