¡Se queda sin frenos! Sugey Ábrego sufre accidente automovilístico

La actriz y conductora Sugey Ábrego pasó por un terrible susto el fin de semana y es que mientras circulaba con su automóvil por las calles de Insurgentes Sur, se quedó sin frenos.

Propiamente la actriz informó sobre el percance a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la foto de su coche mismo que impactó al no poder frenar.

“Hoy te agradezco Dios que tienes un ejército de ángeles cuidándome”, escribió Sugey en la plataforma donde explicó que policías de tránsito se dieron cuenta de que se quedó sin frenos por lo que la auxiliaron para no chocar con el metrobus.

Aunque recibió ayuda, la artista se estrelló contra un vehículo particular que se encontraba estacionado mientras esperaba el cambio de rojo a verde del semáforo. El accidente no pasó a mayores, los conductores no sufrieron más que un leve golpe ocasionado por el impacto.

Curiosamente a la egresada del Centro de Educación Artística no le ha ido bien en los últimos meses, su suerte le ha fallado. A principios del pasado mes de junio, denunció haber sido víctima de la delincuencia mientras entregaba donativos a un hospital.

La también conductora de televisión denunció vía Twitter que uno o algunos sujetos abrieron el cofre de su coche para extraerle las computadoras centrales. Curiosamente el atraco ocurrió debajo de una C5.