Aunque Alexis Ayala prefiere mantener su vida privada lejos de cámaras, su separación de Fernanda fue imposible ocultar puesto que eran una pareja pública, un matrimonio que despertaba envidias.

Como suele ocurrir, la ruptura dejó dolor en Alexis Ayala, quien se ha empeñado en llevar su proceso de sanación en privado aún cuando su cuerpo y su semblante lo delatan.

Y es que tras aceptar que su matrimonio no tenía solución, el actor confiesa haberse abandonado y por tanto haber descuidado su salud aún cuando se contagió de Covid-19.

En declaraciones para la revista TVyNovelas, Alexis Ayala recuerda que a él y a Fernanda, su ex esposa, les diagnosticaron coronavirus; sin embargo, la terrible enfermedad no les dio tan fuerte.

Aunque Alexis Ayala intentó llevar una alimentación sana, subió 16 kilos razón por la que entendió que se había abandonado durante la pandemia.

Que lo llamaran para darle continuidad a su personaje en “Quererlo todo” le abrió los ojos, lo motivó a retomarse o como el dice a reenamorarse.

Para ello, recurrió a un especialista: “Esto no sana ninguna herida, sana a Alexis”, aclara y explica por qué se está cuidando tanto.

“Me preguntan por qué me estoy cuidando tanto, que a quién quiero conquistar… y yo realmente quiero conquistar a Alexis, no me estoy redescubriendo, me estoy cuidando físicamente”

Alexis Ayala