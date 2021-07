Roban a Sugey Abrego mientras entregaba donativos a hospital

El nombre de la actriz Sugey Abrego se encuentra en la lista “Víctimas de la delincuencia en CDMX” y es que lamentablemente sufrió un robo mientras realizaba donativos al hospital Xoco.

La también conductora de televisión denunció vía Twitter que uno o algunos sujetos abrieron el cofre de su coche para extraerle las computadoras centrales. Curiosamente el atraco ocurrió debajo de una C5.

Asimismo indicó que su auto no era lujoso y tampoco actual, es modelo 2014 y vale menos de 200 mil pesos, por lo que se preguntó si no era más fácil que se lo llevaran completo.

El enojo se hizo mayor cuando su aseguradora le indicó que era imposible responder por las computadoras centrales debido a que "la cobertura completa" no cubre el siniestro, puesto es otra cobertura con un costo mayor el que sí lo hace.

"Con la pandemia todos los protocolos cambian, y eso es muy comprensible, tú puedes hacer la denuncia en línea, pero sorpresa, los seguros de los autos no te aceptan un nip o un número de carpeta digital, entonces tuve que rastrear el Ministerio Público que estuviera abierto en domingo y que me pudiera tomar la denuncia, y no me quieren tomar la denuncia porque tengo que llevar las fotos impresas a color, ¡válgame el cielo!, en domingo, con una pandemia, en 4 horas que yo estaba, llegaron 2 personas más"

Sugey Abrego. Actriz