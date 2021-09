Sofía Castro le responde a haters quienes la han cuestionado por su peso

Sofía Castro se encuentra muy feliz ya que se encuentra trabajando en varios proyectos, además de que acaba de celebrar su segundo aniversario con su novio Pablo Bernot .

En entrevista con el programa Hoy, Sofía Castro se defendió de sus retractores quienes la han cuestionado por su cambio físico.

A su regreso a la Ciudad de México tras pasar unos días en París, Sofía Castro habló sobre los ataques que ha recibido en las redes sociales.

En el video Sofía Castro se refirió sobre aquellas personas que han hablado sobre su cambio físico, pues usuarios han cuestionado que ha perdido mucho peso.

“Me cuido mucho, ahorita en la vacación ya no me cuide, mañana empiezo con el gimnasio (…) trato de cuidarme”

Sofía Castro puntualizó que ella no le gusta opinar sobre el cuerpo de otras personas, ya que cada individuo tiene su historia.

“Yo siempre respeto la opinión de cada quien, a mi no me gusta opinar sobre el físico de las personas, se me hace un poquito fuerte porque cada quien tiene su historia, motivos”

Sofía Castro