Sofía Castro niega haber recurrido a las cirugías estéticas para modificar su rostro

Tras la ola de comentarios que surgieron alrededor de la última foto que Sofía Castro compartió en redes sociales, la actriz tuvo que dar explicaciones.

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram)

La hija de la ex Primera Dama, Angélica Rivera, y el productor José Alberto Castro, negó haberse hecho alguna cirugía o procedimiento estético en el rostro.

“¿Ustedes qué creen muchachos? No ¡Claro que no!”, dijo Sofía Castro en medio del lanzamiento de productos para el cuidado del cabello Lu, LatinUs Beauty.

Asimismo aseguró que a diferencia de algunas personalidades que ocultan sus cirugías, ella dirá cuando se haga un arreglito para mejorar su aspecto.

¿Qué piensa Sofía Castro de las cirugías estéticas?

Sofía Castro asegura que aún no tiene planes de someterse a una cirugía estética, lo que significa que no está en contra de ellas.

“No tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor”, dijo con una enorme sonrisa en la boca.

Sofía Castro disfruta al máximo las mieles del amor

Por otro lado, Sofía Castro confesó sentirse plena y contenta por su noviazgo con Pablo Bernot; sin embargo, aún no piensa en boda.

“¿Qué boda? ¿Cuál boda? No, no, no ¿Cuál boda? No, ahorita no”, aseguró Castro explicando que aunque está con un hombre que la apoya, ama y respeta todavía no piensa llegar al altar.

Cabe recordar que la pareja está por cumplir dos años de noviazgo y aunque mayo parece ser el mes de las bodas y los compromisos, ninguno lo ha considerado aún.

Los novios prefieren llevar su relación a paso lento pero firme, disfrutan conocerse y constantemente viajan juntos para consentirse en diferentes escenarios.

Vía redes sociales, la hija del productor José Alberto Castro ha compartido algunas de sus citas románticas al lado de su fiel enamorado.