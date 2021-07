¿Angélica Rivera fue maltratada por Enrique Peña Nieto? Sofía Castro habla de ello

Tras ocho años de matrimonio, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto anunciaron su divorcio en 2019. Su relación siempre estuvo en medio de la polémica e incluso se habló que la actriz sufrió de violencia.

A dos años de la separación de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se revivieron rumores sobre una infidelidad del expresidente de México. Tras estas especulaciones, Sofía Castro reveló si hubo maltratos dentro de la relación de su mamá.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Ya no la sigue. (Cuartoscuro)

En su primera ‘TED Talk’, Sofía Castro habló sobre la relación tóxica que vivió y cómo afectó en su autoestima. De acuerdo con la joven su familia fue un pilar muy importante para salir adelante.

A finales del año pasado Sofía Castro confesó que vivió violencia de género, algo que preocupó a sus padres: Angélica Rivera y José Alberto Castro .

Tras sus declaraciones surgieron algunos rumores que señalaban que no era la única violencia que había visto y sufrido Sofía Castro, pues supuestamente también había vivido momentos difíciles durante el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Sofía Castro fue cuestionada sobre las especulaciones de que Angélica Rivera sufrió violencia mientras estuvo casada con Enrique Peña Nieto.

De manera contundente Sofía Castro descartó violencia en el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

“Para nada, no fue así, cero”

En el video, Sofía Castro puntualizó que no le gusta hablar sobre temas de su familia, ya que ella solo puede hablar de su vida.

“No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”

Sofía Castro