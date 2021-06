Sofía Castro de luce en bikini amarillo

La hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, siempre se roba a las cámaras cuando de lucir radiante y segura se trata.

Sofía Castro siempre enamora a sus fans en redes sociales con sus fotografías; y esta ocasión no fue la excepción.

La actriz deslumbró a todos luciendo un pequeño bikini de dos piezas color amarillo.

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram)

Sofía Castro le dice “Hola” al verano con su bikini amarillo

Anteriormente, el color amarillo no era tan común en prendas de ropa; debido a que la gente no solía usarlo por temor a no combinar.

Sin embargo, en los últimos años eso ha cambiado; pues el color amarillo ha ganado el gusto y la preferencia de las personas, por ser un color que transmite alegría y calidez.

Justamente alegría y calidez son las características más representativas del verano.

Por lo que Sofía Castro decidió darle la bienvenida al verano, luciendo su esbelta silueta en un bikini de este color.

En las fotos se puede ver a Sofía Castro acostada, con una mano cubriendo la mitad de su rostro, pero dejando ver una ligera sonrisa.

Además, la joven está recargada en lo que parece ser un juego de toallas color azul. Y al fondo se puede apreciar las copas de unos árboles.

En la descripción de la publicación Sofía Castro se limita a poner “Summer 21☀️🌊🌈”

Publicación de Instagram (@sofia_96castro/Instagram)

¿Cuál fue la reacción de los usuarios en redes sociales?

Sorprendentemente, los usuarios en redes sociales mostraron opiniones un poco divididas.

Por una parte, los fans de Sofía Castro se mostraron encantados con las fotografías. Haciéndole comentarios como:

“Eres tan espectacular 😍🥲 te adoro!!!”, “Hermosa💘💐😍”, “❤️PERFECTA❤️”

Mientras que por otro lado, hubo algunos usuarios que no dudaron en opinar que la joven está “demasiado delgada”.

“Lo siento no te ves bien estás muy delgada parece anorexia. Quiérete mucho eres linda”.

“Muy linda ! Pero.. un poquito flaquita 😟”, “Demasiado delgada mi reina...😟👙”

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

Hasta el momento, Sofía Castro no ha emitido ninguna declaración respecto al tema.