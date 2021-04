Sofía Castro confirma su participación en ‘Malverde: El Santo Patrón’

Sofía Castro confirma su participación en la serie 'Malverde: El Santo Patrón' la serie de Telemundo, bajo el personaje de "Lucrecia Luna".

Mediante su cuenta de Instagram, Sofía Castro confirmó que formará parte de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’ producida por Telemundo.

Con el look que manejará su personaje “Lucrecia Luna” es como Sofía Castro dio la noticia saliendo de grabación, el pasado jueves.

Sofía Castro será “Lucrecia Luna” en ‘Malverde: El Santo Patrón’

Fue por medio de Instagram Storys que Sofía Castro, dio a conocer que formará parte de la nueva serie de Telemundo la tiene muy entusiasmada .

“Vengo saliendo de grabar, estoy haciendo un proyecto increíble, ya muchos saben pero yo no lo había confirmado ¡Sí estoy en Malverde la serie!”. Sofía Castro en Instagram.

Explicó que el equipo de producción y el elenco “le está echando todas las ganas”.

“Un proyecto que me tiene muy contenta, entusiasma, muy ilusionada y muero porque conozcan a Lucrecia Luna, por eso traigo este chino. Así que espérenlo… además que me la estoy pasando bomba”. Sofía Castro en Instagram.

Historia en Instagram de Sofía Castro @sofia_96castro

Sofía Castro dio pistas sobre su participación en ‘Malverde: El Santo Patrón’

Hace 6 días, oficialmente se dio a conocer que el protagonista de Jesús Malverde será Pedro Fernández.

Sin embargo, al parecer Sofía Castro ya sabía sobre su participación en esta. Pues en 2019 mostró lo que se le podría denominar como una pista.

Fue durante la alfombra rosa de los premios MTV MIAW que la hija de ‘La Gaviota’, llevaba entre su joyería una medalla de “el santo de los narcos” .

Cuando fue cuestionada por la prensa, sobre su joyería y devoción hacia Malverde , ella dijo que era parte de su outfit.

“Sí se dieron cuenta, no, me lo colgó un amigo nada más… no le tengo devoción solo es parte de outfit”. Sofía Castro en Instagram.

Esta nueva serie será parte de la cartelera de Telemundo y es producida por los creadores de ‘El señor de los cielos’ y ‘La reina del sur’ .

El anuncio de esta producción se dio en 2020, sin embargo, aunque aún no han dado fecha de lanzamiento .

Sofía Castro es de las pocas actrices que han confirmado que formarán parte de ‘Malverde: El Santo Patrón’.