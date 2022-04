Sofía Castro dice que le molestó que Cynthia Klitbo expusiera a su mamá Angélica Rivera, pues señaló que la actriz es la única que tiene derecho a hablar de su vida y decidir qué cosas contar a los medios.

En entrevista con varios medios de comunicación, Sofía Castro destacó que le incomodó la entrevista que realizó Cynthia Klitbo en donde habló de Angélica Rivera, pues consideró que a ella no le correspondía hablar de su mamá.

Sofía Castro destacó que ella siempre ha respetado la vida privada de su familia, por lo que prefiere no hablar de cosas que no sean de su vida o de sus proyectos laborales.

A Sofía Castro le incomodó las declaraciones de Cynthia Klitbo sobre su mamá Angélica Rivera

El pasado mes de febrero, Cynthia Klitbo causó gran controversia al revelar que Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera mientras estuvieron casados. Además señaló que la actriz haría una bioserie para contar la verdad de su vida.

Tras la polémica generada, Cynthia Klitbo ofreció una disculpa y aseguró que ya no balconeará las intimidades de Angélica Rivera ni dará a conocer más detalles de la su serie biográfica.

Sin embargo ahora es Sofía Castro quien habló sobre esta situación y entrevista con varios medios confesó que le había molestado las declaraciones de Cynthia Klitbo.

En el video compartido por el canal ‘delarosatv’, Sofía Castro señaló que nadie tiene el derecho de hablar de su mamá Angélica Rivera tal y como lo hizo Cynthia Klitbo.

“A mí la verdad me molestó un poco esa entrevista, porque creo que nadie tiene por qué hablar. Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que vaya a hacer, ni sus planes a futuro” Sofía Castro

Sofía Castro destacó que su mamá Angélica Rivera es la dueña de su vida por lo que ella sabrá si decide contar sus proyectos laborales, ya sea sobre si hará una serie o una novela.

“Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar, no contar, regresar con una novela, serie, película, con lo que sea” Sofía Castro

En el video Sofía Castro destacó que ella siempre se ha mantenido al margen de la vida de su mamá, por lo que cuestionen que sean otras personas que la expongan de esa manera.

“Entonces la verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de eso, porque si me incomodó un poco la entrevista que hizo Cynthia al exponer tanto a mi mamá, pues la verdad yo menos voy a hablar” Sofía Castro

Sofía Castro señaló que ella no es quien para andar revelando detalles de la vida de su mamá, ya que la única que puede hacer eso es la propia actriz.

“La única que sabe su historia y la única que tiene el derecho de contar su verdad, su historia y la vida de ella es mi mamá. Siendo su hija no soy quien” Sofía Castro

Durante su conversación, Sofía Castro destacó que ella siempre defenderá a Angélica Rivera, pero siempre va a respetar su vida privada.

“Yo soy fiel defensora de mi mamá, pero yo siempre me he mantenido muy al margen de la vida de mi mamá y así va a ser siempre” Sofía Castro

Ante los constantes cuestionamientos de la prensa, Sofía Castro dejó en claro que no hablará de temas que no tiene que ver con ella.

En ese sentido Sofía Castro señaló que le molestó las declaraciones de Cynthia Klitbo porque expusieron a Angélica Rivera de esa manera.

“No voy a hablar absolutamente nada ni de lo que se dijo en la entrevista, ni de lo que no se dijo. Simplemente es eso si me incomodó la entrevista porque expusieron a mi mamá de una forma que ni siquiera yo lo he hecho, ni mis hermanas, ni mi papá, ni su familia” Sofía Castro

Sofía Castro les pidió a los medios de comunicación que no le pregunten sobre su familia ya que ella no hablará si no es de su vida.

“Y siempre lo digo de mi pregúntenme lo que sea, ustedes saben que yo de mi vida y de mis cosas soy un libro abierto, pero hablar de mis hermanas, mi papá, mi mamá a mi no me corresponde porque es su vida y son sus cosas” Sofía Castro