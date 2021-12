Sofía Castro sufrió discriminación en Estados Unidos por ser mexicana, mientras estudiaba actuación.

La actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro , se ha esforzado por consolidar su carrera con méritos propios.

Sofía Castro, de actuales 25 años de edad, viajó a Estados Unidos para cumplir este sueño; sin embargo, su experiencia fue algo más que amarga.

Sofía Castro (Agencia México)

Sofía Castro recuerda cuando un profesor la discriminó

En el año 2017, Sofía Castro se fue de México para estudiar actuación en Estados Unidos.

Aunque Sofía Castro viajó llena de ilusiones y sueños por consolidar su carrera, la realidad la topó de frente.

Resulta que Sofía Castro -quien entonces tenía 20 años - fue víctima de discriminación de parte de un profesor, por su nacionalidad mexicana.

Así lo contó Sofía Castro en entrevista con ‘Sale el Sol’:

“Una vez me pasó en Estados Unidos (…) yo me fui a estudiar en el 2017, y un maestro del conservatorio donde yo estaba, me reprobó por ser mexicana.” Sofía Castro

Sofía Castro (Agencia México)

Sofía Castro recordó que no solo ella fue discriminada por sus orígenes. Además, un compañero afroamericano también recibió ataques del profesor.

“Se burló de mí, de mi acento”, acusó la famosa hija de Angélica Rivera.

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram)

Después de recibir los ataques discriminatorios de su profesor, Sofía Castro se comunicó con su famoso papá para pedirle que la regresara a casa.

“Obviamente la primera clase cuando se burló de mí, me subí al coche y le hablé a mi papá llorando y le dije ‘me quiero regresar a mi país ya, ya no quiero estar aquí’.” Sofía Castro

No obstante a la petición de la joven, ‘El Güero Castro’ animó a Sofía Castro a continuar con sus sueños y estudios.

Sofía Castro (@sofia_96castro / Instagram)

Como si la discriminación fuera poca cosa, Sofía Castro se enfrentó a la incredulidad de los directivos de su escuela.

Al respecto, Sofía Castro considera que “no eran los tiempos que son hoy”.

“Sí fuimos a hablar con la directora (…) pero al final, desgraciadamente no eran los tiempos que son hoy (…) no nos creyeron y no hicieron nada”. Sofía Castro

Finalmente, Sofía Castro contó que el profesor no la pudo reprobar por completo en la materia ; toda vez que resultaban poco creíbles sus calificaciones.

“Literal me reprobó por ser mexicana, la pasé al final porque no me podía reprobar (...), en todas las otras materias iba bien”, relató la famosa.

Actualmente, Sofía Castro es una de las promesas de la actuación y canto más jóvenes de México, abriéndose paso más allá de sus apellidos.

