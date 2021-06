Ginny Hoffman pidió hace unos días a las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual, denunciar a sus agresores ante las autoridades.

Estas declaraciones han hecho reaccionar a su sobrina Daffne, quien reveló haber sido sufrido abusos físicos por su padre, hermano de Ginny Hoffman.

La jóven también reveló que sufrío abuso sexual por parte de un familiar cuando era niña, pero cuando buscó ayuda ninguno de sus parientes, ni siquiera Ginny Hoffman, la apoyó.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Daffne contó que cuando era niña, sufrió abuso físico y psicológico por parte de su propio padre, David Hoffman, es hermano de Ginny.

La jóven dijo que los maltratos de su padre eran conocidos por toda su familia, pues el hermano de Ginny Hoffman la golpeaba donde fuera.

“Toda la familia fue testigo de eso, porque no era algo que hiciera cuando estábamos solos, o sea, él era una persona que me violentaba, no importando quién estuviera viendo”

Daffne, quien hoy en día vive en Monterrey, alejada de su familia, también habló del abuso sexual que sufrió a manos de un tio materno.

Ese no fue el único ataque sexual que sufrió la sobrina de Ginny Hoffman. Daffne reveló que tiempo después alguien más la violentó en Ciudad de México.

A pesar de los doloroso que fueron ambos episodios, Daffne Hoffman dijo que lo más traumático fue la indiferencia que le mostró su familia, incluída Ginny.

Hoy en día, Daffne Hoffman colabora con una fundación que da apoyo a mujeres víctimas de abuso sexual.

Con base en su experiencia, habló sobre el proceder de Ginny Hoffman ante el caso de abuso sexual que su hija Alexa habría sufrido a manos de su padre.

Daffne Hoffman dijo que para ella resultó más que incongruente la actitud de su tía, cuando ella, que es parte de su familia, jamás recibió su apoyo.

En opinión de Daffne, la forma como ha actuado Ginny Hoffman respecto al caso de su hija sólo ha provocado que Alexa esté siendo revictimizada:

“Puedo decirte que la forma en que se está manejando esto están revictimizando a Alexa, o sea, ella está haciendo víctima por parte de su madre o por parte de su padre, pero nos estamos olvidando de que las formas en que se están haciendo, especialmente de la que se suponen que la están protegiendo, que es mi tía Ginny, no me cuadran, no es coherente, no es la forma en que una mamá realmente sale a defender a su hija cuando ha sido abusada de algo así”.