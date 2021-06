A tan solo dos días de la detención de Héctor Parra, la expareja del actor, Ginny Hofmann, y su hija, Alexa Parra, ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el tema.

Durante la rueda de prensa, Ginny Hofmann señaló que, en un principio, se cometió un error al hacer pública las acusaciones antes que proceder legalmente.

Ginny Hofmann y Alexa Parra hablan sobre la detención de Héctor Parra (Agencia México)

Ginny Hofmann también habló sobre las declaraciones de su ex abogado, Alonso Beceiro

Respecto a las declaraciones de su ex abogado Alonso Beceiro, sobre las presuntas irregularidades que encontró en el caso, Hofmann habló al respecto:

“Reto al licenciado Alonso Beceiro que, en la cara de mi hija, y de la Fiscalía, nos diga si él dejó el caso, él fue revocado por Alexa, el día 26 de febrero” Ginny Hofmann

Ginny Hofmann también asegura desconocer los motivos por los que el abogado no quiso continuar con el caso: “, no sé si no pudo, no sé si no le interesó, no sé qué pasó”, señaló.

Sin embargo, reiteró que Alonso Beceiro fue revocado del caso. Ginny Hofmann también suplicó ante las cámaras que la denuncia de su hija no fuera desacreditada.

“¡Como voy a dañar a una ex pareja, ¡por Dios santo!, ¡por mi vida, lo que dice mi hija es verdad!” Ginny Hofmann

Ginny Hofmann reveló no tener pleitos con Héctor Parra, a pesar de que él no cumplía con sus obligaciones, ni pagaba la pensión alimenticia.

Por su parte, Alexa Parra aprovechó la conferencia de prensa para desmentir que exista un tráfico de influencias en su caso.

A pesar de que apoya a su padre, Alexa Parra expresó querer a su hermana Daniela

Alexa Parra también expresó que ella fue quien buscó a Sergio Mayer para que le ayudara a levantar la denuncia contra Héctor Parra.

Sobre las declaraciones de su hermana, Daniela Parra, quien ha apoyado a su padre, Alexa Parra declaró:

“Siento feo, pero también respeto que ella tiene su historia y su verdad y yo tengo la mía y le pediría que lo respete, que la quiero mucho y que la amo” Alexa Parra

Ginny Hofmann también fue cuestionada si todas estas acusaciones surgieron luego de que Héctor Parra se declarara bisexual.

Ante las preguntas, Ginny Hofmann aseguró que siempre supo que Héctor Parra es bisexual. “Desde hace 14 años yo sé que el señor es bisexual, o mucho antes de hace 14 años”.

“Quiero que quede clarisisísimo, que yo amo, respeto profundamente y que si de alguien he recibido apoyo, amor, es de la comunidad y yo con la comunidad tengo un respeto absoluto y un amor absoluto” Ginny Hofmann

Ginny también comentó que ya había hablado con su hija Alexa sobre el hecho de que su padre es bisexual.

Respecto a la bisexualidad de su padre, Alexa expresó: " tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida”.

Héctor Parra fue detenido en la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Oriente el pasado 15 de junio luego de que su hija, Alexa Parra, lo acusara de presunto abuso sexual.