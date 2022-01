Sinead O’Connor: Hallan muerto a su hijo Shane de 17 años. A través de su cuenta de la cantante irlandesa dejó entrever que se trató de un suicidio.

El jueves pasado se había informado la desaparición del joven de 17 años quien se encontraba en un centro médico donde se encontraba en vigilancia por riesgo de suicidio.

Tras encontrar un cuerpo el viernes 7 de enero, la policía irlandesa confirmó que se trata del hijo de Sinead O’Connor.

Sinead O’Connor se encuentra a travesando una tragedia después de que fue hallado muerto su hijo de 17 años, Shane. A través de su cuenta de Twitter la cantante irlandesa dedicó unas emotivas palabras.

La cantante irlandesa había compartido diferentes mensajes en los que mostraba su preocupación por la salud de su hijo Shane, fruto de su relación con el músico y productor de folk irlandés Donal Lunny.

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital”

Sinead O’Connor