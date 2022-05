Tras el polémico regreso de Silvia Pinal a la actuación, la actriz se dejó ver en público y se mostró feliz, además aseguró que le gustaría trabajar con Eugenio Derbez, pero a él le da miedo.

La ‘diva’ del cine mexicano acudió a una reunión con sus amigas María Victoría, Jacqueline Andere y Norma Lazareno.

Acudieron a un restaurante de San Ángel Inn y a su salida respondió varias preguntas de los reporteros. Se mostró feliz y con un semblante rejuvenecido.

Silvia Pinal habló de quienes no les parece que a sus 90 años siga trabajando: “Oye, qué te pasa calabaza. A mí me gusta trabajar. Me gusta que la gente me diga ¿en qué trabajas?”

También habló de su hija Alejandra Guzmán, quien pasó un tiempo en su casa y dijo que no podría ir a verla a su concierto en la Arena Ciudad de México porque se iba de viaje a Acapulco.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México)

Silvia Pinal quiere trabajar con Eugenio Derbez, pero a él le da miedo

La actriz fue cuestionada si Eugenio Derbez ya la había invitado a trabajar con él, como ocurrió con Carmen Salinas en la película ‘El Valet’.

Silvia Pinal dijo que le tiene un gran cariño al actor: “Ay Eugenio, yo lo amo a Eugenio, pero dice que le da miedo. Cuando me ve le da miedo”

Por otro parte, Sylvia Pasquel no descarta que su madre pueda trabajar con Eugenio Derbez y en una entrevista con ‘Ventaneando dijo: “Pues que me mande el contrato y el guión”.

Eugenio Derbez, actor. (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Silvia Derbez, madre de Eugenio, trabajó con Silvia Pinal en la telenovela ‘Senda Prohibida’, la cual fue producida por su exesposo Rafael Banquells.

Hasta el momento el actor no ha mencionado su interés de trabajar con la ‘diva’ del cine mexicano, pero no se descarta que pronto actúen juntos.

Silvia Pinal no quiere homenajes, solo el amor del público

Desde su aparición en el teatro con ‘Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!, se habló de que la actriz recibiera un homenaje en Bellas Artes.

Al ser cuestionada sobre este evento, Silvia Pinal expresó no estar interesada en un homenaje, pues ya tiene muchos: “Ya tengo como ocho mil”

La actriz mencionó que lo único que quiere es el amor del público cuando sube al escenario: “Que me sigan queriendo como me quieren”.

Silvia Pinal no regresará al teatro por lo pronto y se desconoce si en el futuro tendrá nuevos proyectos.