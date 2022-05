Silvia Pinal confiesa que se sintió muy nerviosa en su regreso al teatro con la obra ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’. La actriz señaló que sintió una gran responsabilidad al ver todas las personas que se encontraban presentes.

En medio de la controversia por su estado de salud, Silvia Pinal destacó que se encuentra muy bien y reconoció que tras su participación en la obra se siente como una persona de otro lugar.

Luego de que su hijo Luis Enrique Guzmán señaló que Silvia Pinal ya no regresará a los escenarios, la famosa destacó que se piensa tomar unas vacaciones.

Desde que se anunció que Silvia Pinal iba a participar en la obra de teatro ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’, la actriz ha estado en medio de la controversia pues algunas personas han considerado que se ha expuesto de manera innecesaria.

En medio de la controversia, Silvia Pinal se presentó en la obra de teatro donde se mostró muy contenta. Sin embargo, la temporada solo duró 10 días y después fue cancelada, por lo que se concluye la participación de la actriz.

Luego de la polémica que se generó por su estado de salud, Silvia Pinal concedió una entrevista al programa Hoy donde se mostró muy feliz tras su participación en ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’.

Silvia Pinal señaló que antes de la función se encontraba muy nerviosa pues sabía que tenía una gran responsabilidad, pero afortunadamente todo salió bien.

En la entrevista Silvia Pinal destacó que se siente muy agradecida por todo el cariño que recibió por parte del público ya que terminó siendo un gran éxito.

Durante su conversación, Silvia Pinal que se “siente de otro lugar” tras su participación en ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’.

Sobre las especulaciones en torno a su salud, Silvia Pinal puntualizó que se encuentra muy bien y fuerte.

Al ser cuestionada sobre cómo se siente al ser considerada como la “diva del cine nacional”, Silvia Pinal puntualizó que no cree que sea así ya que solo se ve como una actriz.

“Yo no lo veo así, yo me veo como soy, una actriz que trabaja como actriz, que lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo, el cariño del público, el cariño que no me deja, que me abraza, que me rehace la vida”

Silvia Pinal