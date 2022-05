Norma Lazareno asegura que Silvia Pinal fue muy feliz haciendo la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?” y lamenta todas las críticas que surgieron por su regreso al teatro.

Tras los cuestionamientos que ha recibido la dinastía Pinal por haber expuesto de esa manera a Silvia Pinal, Norma Lazareno señaló que siempre se cuidó a la actriz, aunque Luis Enrique reveló que ya no regresará a los escenarios.

Norma Lazareno fue la encargada de sustituir a Silvia Pinal cuando la famosa presentó problemas en su salud y no pudo presentarse en la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

Tras la cancelación de la obra “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, han surgido varios rumores acerca de los motivos que llevaron a los productores a ya no seguir con este proyecto.

Norma Lazareno reveló que la gira de la obra de teatro se realizará en junio, donde ella realizará el papel de la abuelita, el cual había realizado Silvia Pinal.

Durante su conversación con Edén Dorantes, Norma Lazareno señaló que desde un principio se había planeado que Silvia Pinal realizará las funciones en la Ciudad de México mientras que ella haría las presentaciones durante la gira.

Norma Lazareno puntualizó que siempre su cuidó mucho a Silvia Pinal para que su salud no se viera mermada, pero al mismo tiempo pudiera realizar lo que más ama.

Durante su conversación Norma Lazareno destacó que Silvia Pinal fue muy feliz con su regreso al teatro pues jamás se le sobre expuso.

Norma Lazareno relató que el problema que presentó Silvia Pinal en el estreno, no se debió al trabajo que estaba realizando, sino a una infección muy fuerte que terminó afectando su presión arterial.

Tras los rumores sobre si ya se va a cancelar la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, Norma Lazareno destacó que ella sabe que se continuará con la gira que se tenía pensada.

Norma Lazareno confesó que ella fue contratada para hacer la gira de “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, porque por recomendaciones médicas Silvia Pinal no iba a poder hacer los viajes.

“A mi inicialmente me contrataron para giras que la señora no iba a hacer pues no todas las carreteras están cómodas para ella y el avión el doctor dijo que a veces no era muy conveniente algunos viajes largos”

Norma Lazareno