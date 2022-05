Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Iván Cochegrus tras críticas por audios filtrados en donde criticaba a la familia de Silvia Pinal.

Luego de la cancelación de la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”, han surgido varios rumores en torno a la relación de la familia de Silvia Pinal con el productor Iván Cochegrus.

Aunque siempre se mostró que hubo una gran relación entre Iván Cochegrus y la familia de Silvia Pinal, en unos audios filtrados el productor hablaba mal de la dinastía e incluso insinuó que Luis Enrique tenía una amante.

Mary Paz Banquells no chismorreó lo que pasaba con Silvia Pinal en obra

Silvia Pinal sigue en medio de la controversia luego de que se canceló la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”. Tras las críticas que recibió la familia Luis Enrique confesó que su mamá ya no regresaría al escenario.

En medio de la polémica por el regreso de Silvia Pinal al teatro, se filtraron unos audios de Iván Cochegrus en donde estaría hablando mal de la familia de la actriz.

Durante el programa Hoy se presentó una nota en donde Iván Cochegrus y Silvia Pinal se muestran juntos mostrado que su amistad sigue intacta. Fue en ese momento que Galilea Montijo y Andrea Legarreta defendieron al productor.

Galilea Montijo fue la primera en señalar que se vale que un productor decida cancelar una obra si ve que no está teniendo grandes resultados.

“Se vale también, imagínate todo lo que invirtió él también como productor y decir oigan no vamos para ningún lado se vale decir pues no”

Andrea Legarreta retomó la palabra para señalar que Iván Cochegrus ha recibido un sinfín de críticas sin que nadie sepa en realidad que fue la plática que tuvo con Silvia Pinal.

“Lo maltrataron al pobre por haber invitado a Doña Silvia, nosotros no sabemos que platica tuvieron”

En su intervención Andrea Legarreta señaló que las personas han atacado a Iván Cochegrus cuando lo único que hizo fue invitar a Silvia Pinal a participar en un proyecto que ella quería hacer.

Andrea Legarreta recordó que varias personas opinaron que era mejor que Silvia Pinal no trabajará en la obra de teatro “Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?”.

Sin embargo destacó que nadie tenía ese derecho pues a final de cuentas era la decisión de Silvia Pinal.

“Todos por este lado decimos ‘se ve cansada, o ya que se vaya a su casita a descansar’, pero nosotros quiénes somos. Al final si ella dice ‘yo quiero, esto me motiva para seguir viviendo, esto me motiva y me siento bien físicamente’”

Andrea Legarreta