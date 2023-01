Sherlyn es team Shakira y ya dio su opinión sobre la tiradera que le hizo a Gerard Piqué; no es lo mismo llorar en una choza que llorar en un yate, dice.

Las redes sociales explotaron con la “Music Session #54″ de Shakira -de 45 años de edad- y Bizarrap, pues fue una melodía donde le decía “sus verdades” a Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

Esta canción ha provocado que se dividan las opiniones, pero la mayoría le da la razón a Shakira y ese es el caso de Sherlyn, quien hasta asegura que su canción ya es un himno.

La nueva canción de Shakira ha sido aplaudida por su astucia al usar la palabras y arremeter contra Piqué y Clara Chía; y Sherlyn mostró su admiración.

Sherlyn, de 37 años de edad, compartió historias en su cuenta de Instagram, para dar su opinión sobre la tiradera de Shakira contra Piqué.

“¡Ya escucharon la canción de Shakira? Es que la amo, los que me pongas que es una ardida y no se qué ‘hush, hush’, aquí somos team Shakira”

La actriz contó sus razones por las que apoya a Shakira, pues cree que su canción fue una forma muy inteligente de liberarse.

“Regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno y esto, hasta pena nos da. Aquí no, aquí es me dejó sí, me vale ma... y no solo eso, voy hacer millones de dólares, porque corazón roto y cartera llena”

Sherlyn