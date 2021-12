Shawn Mendes confiesa que está viviendo “un momento difícil” (VIDEO)

El cantante canadiense Shawn Mendes confiesa con un video en redes sociales, que está viviendo “un momento difícil”.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde Shawn Mendes compartió con sus seguidores la situación por la que está atravesando.

Asimismo, aprovechó para expresar gratitud a los internautas por el buen recibimiento de su más reciente tema ‘It’ll Be Okay’, supuestamente dedicado a Camila Cabello.

Recordemos que, tras el rompimiento con la intérprete cubana, Shawn Mendes se ausentó parcialmente de las redes sociales.

Sin embargo, en el clip en cuestión, habló sobre su ausencia a petición de sus fanáticos.

Shawn Mendes (Instagram/@shawnmendes)

“Estoy pasando por un momento un poco difícil con las redes sociales. Hay muchas personas enviándome videos y preguntándome qué está pasando”, dijo como preámbulo.

Posteriormente, Shawn Mendes se sinceró y habló sobre su proceso creativo de composición.

“Creo que cuando hago música, el objetivo final es estar sentado allí y que me revelen algún tipo de mi propia verdad”, explicó Shawn Mendes.

“Y muchas veces cuando escribo canciones, suelo usar la música como una plataforma para poder llegar a un lugar dentro de mí al que no podría llegar simplemente hablando con la gente o pensando en ello”, agregó.

Finalmente, el intérprete de 23 años, expresó gratitud a sus seguidores, por el apoyo que le han dado en los últimos días.

“Me siento tan orgulloso de esa canción y estoy muy agradecido de que ustedes se estén conectando con ella”, expuso Shawn Mendes.

“Y me siento muy agradecido de que la gente se deje llevar y también se divierta al escucharla”, añadió para concluir.

Camila Cabello anuncia su retiro de las redes sociales ¿Es por Shawn Mendes?

Cabe señalar que Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su noviazgo este 17 de noviembre, tras dos años de relación.

Shawn Mendes y Camila Cabello (@camila_cabello / Instagram)

El 30 de noviembre, Shawn Mendes lanzó ‘It’ll Be Okay’, canción que sin duda causó conmoción entre sus fans, pues afirmaron que la escribió para su ex pareja.

Sin embargo, ahora es Camila Cabello quien preocupó a sus fans.

A principios de esta semana, la cantante de 24 años anunció que se retiraría de las redes sociales los últimos días que restan del año.

Lo anterior dividió opiniones, pues posteriormente, Shawn Mendes apareció en Instagram hablando del “momento difícil” por el que atraviesa.