La situación se puso tensa cuando Shanik Berman se reencontró con Mariana Echeverría, luego de que la conductora saliera de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin duda, el papel de Mariana Echeverría -de 40 años de edad- no fue el mejor dentro del reality show, sobre todo porque impactó por su actitud muy distinta a cómo se ve en los programas de televisión.

Pero ¿será que Mariana Echeverría le echa a alguno la culpa por dejarla verse mal? Shanik Berman no perdió la oportunidad de preguntarle directa un “¿A quién vas a odiar?”, luego de que salió del reality show.

Pasaron dos días luego de la salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México 2024, siendo que apenas está comenzando a ver la realidad de los fans del reality show.

Y es que poco a poco, la conductora se ha ido dando cuenta lo que realmente pensaban de ella los participantes del reality show donde estuvo por cuatro semanas.

Esto llevó a que en la primera oportunidad que Shanik Berman -la segunda eliminada- le preguntara sobre su perspectiva ahora que salió y vio toda la realidad.

La periodista fue directa e incluso se metió en el live que estaba haciendo Pablo Chagra con Mariana Echeverría para preguntarle “¿A quién vas a odiar?”.

Sin embargo, la conductora fue directa y paciente con Shanik Berman al decirle que no tiene porqué odiar a nadie del reality show, pues no hay espacio para eso en su corazón.

Incluso, Mariana Echeverría dijo que todos con los que convivió en La Casa de los Famosos México 2024 pasarán al olvido menos Shanik Berman y Potro Caballero, que salieron antes de que hablaran mal de ella.

Mariana Echeverría ni odió ni amó a nadie dentro de La Casa de lo Famosos México 2024, pues hasta le contó a Shanik Berman que tampoco salió con amigos.

La conductora dejó claro que nadie se ganó su odio, pero tampoco su cariño, amistad ni sinceridad, pues dijo que no salió con amigos, pues ya tiene cinco y está a gusto.

Por otra parte, Mariana Echeverría quiso dejar claro que nunca vio a Adrián Marcelo como el líder de cuarto Tierra y que si quedó mal ante el público es porque le tocó ese equipo y no hizo más que apoyar.

“Era de mi cuarto, yo no lo escogí, me tocó la bola, me tocó ese cuarto y fui leal y pues me aguanté ahí (...) No, no lo veía como un líder”.

Mariana Echeverría, conductora.