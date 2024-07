Shanik Berman hace llorar a Paola Durante en La Casa de los Famosos México 2024 al revelarle una dura verdad sobre su exnovio.

A menos de una semana de su ingreso en La Casa de los Famosos México 2024, Shanik Berman -de 65 años de edad- ha demostrado que se encuentra al tanto de la vida de las celebridades.

Shanik Berman no solo ha incomodado algunos habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 por sus comentarios, sino que también les ha revelado cosas sobre su vida privada.

Tal y como le pasó a Paola Durante -de 50 años de edad- y es que al hablar de su expareja, Shanik Berman le soltó un fuerte dardo en La Casa de los Famosos México 2024 que la puso a llorar.

Y es que Shanik Berman le confesó a Paola Durante en La Casa de los Famosos México 2024 que su ex había regresado con su esposa, después de que a ella le había entregado anillo de compromiso.

Este es el momento en que Shanik Berman hace llorar a Paola Durante en La Casa de los Famosos México 2024

El domingo 21 de julio se estrenó La Casa de los Famosos México 2024, con gran expectación sobre qué pasará con los habitantes.

A dos días del estreno, Shanik Berman ya ha empezado a dar mucho de que hablar y es que fiel a su estilo ha incomodado a algunos de los famosos.

Paola Durante con Mario Cazares. (YouTube/ Hoy / Tomada de video)

En está ocasión fue el turno de Paola Durante, quien terminó llorando luego de la confesión de Shanik Berman sobre su exnovio Mario Cazares.

Todo comenzó cuando Paola Durante se sinceró y habló sobre su expareja, con quien se había comprometido, pero al final las cosas no habían salido como esperaba.

Paola Durante confesó que hace tres años ella se había enamorado, pero lamentablemente le fue muy mal.

“Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal, muy mal. Me enamoré heavy” Paola Durante

Shanik Berman de inmediato intervino y señaló que esa persona se encontraba casado.

Una desconcertada Paola Durante explicó que en realidad se encontraba separado, porque incluso ellos tenían planeado casarse.

“Estaba separado, Shanik, ya. Me dio el anillo” Paola Durante

Fue en ese momento que Shanik Berman dejó sin palabras a Paola Durante al confesarle que su ex había regresado con su esposa.

“Pero volvió con la esposa” Shanik Berman

Paola Durante de inmediato le cuestionó sobre cómo sabía esa información.

“Pues no sé, tú sabes más que yo, ¿Cómo sabes?” Paola Durante

Shanik Berman le aseguró que un periodista lo entrevistó y por eso sabía todo eso.

Tras escuchar estas palabras, Paola Durante no pudo evitar llorar pues no se imaginó llevarse esta gran sorpresa sobre su ex.

¿Quién es el ex de Paola Durante que le propuso matrimonio, pero regreso con su esposa?

Fue en mayo del 2020 que Paola Durante sorprendió a sus seguidores al anunciar que su novio Mario Cazares le había propuesto matrimonio.

Paola Durante se mostró muy feliz, sin embargo un mes después confirmó que sus planes de boda se habían suspendido.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Paola Durante señaló que no quería dar más detalles, pero por el momento ya no seguían los planes de boda.

Paola Durante dejo ver que los problemas con su ex tendrían que ver con lo que se vivió con el Covid-19 y la convivencia que se estaba dando.

En ese momento, Paola Durante señaló que no sabían lo que iba a pasar, pero por el momento se encontraban separados.

Fue le medio TVyNovelas que compartió una entrevista con Adriana Dendena, con quien se encontraba casado Mario Cazares.

De acuerdo con Adriana Dendena fue a finales del 2019 que empezó a tener problemas con Mario Cazares después de 11 años de relación y una hija en común.

Adriana Dendena señaló que fue a través de los medios que se enteró que su todavía esposo se iba a volver a casar.

Pese a los difíciles momentos, Adriana Dendena señaló que tenía una buena relación con Mario Cazares por lo que no descartaba la posibilidad de regresar, ya que todavía no se encontraban divorciados.

Mario Cazares también concedió una entrevista a TVyNovelas donde no quiso hablar mucho sobre Paola Durante.

En su conversación, Mario Cazares destacó que además de Adriana Dendena, antes había tenía otra pareja con la que tuvo dos hijos.