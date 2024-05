¿Maxine Woodside la corrió? Durante su participación en el programa Hoy, Shanik Berman habló sobre su salida de Todo para la Mujer.

El nombre de Shanik Berman -de 65 años de edad- se encuentra en tendencia luego de que se dio a conocer que ya no sería parte del programa radiofónico Todo para la Mujer.

Así lo dio a conocer la misma Shanik Berman en donde confesó que ya no trabajará más con Maxine Woodside, de 75 años de edad.

La salida de Shanik Berman del programa Todo para la Mujer ha creado gran controversia en las redes sociales y es que muchos han asegurado que Maxine Woodside la corrió.

En medio de todas las especulaciones, Shanik Berman habló sobre su salida de Todo para la mujer y su relación con Maxine Woodside.

Shanik Berman se ha convertido en una de las conductoras más polémica y es que sus comentarios no suelen ser del agrado de todas las personas.

Sin embargo, en esta ocasión su nombre se convirtió en tendencia porque anunció su salida del programa Todo para la mujer.

Aunque Shanik Berman dejó en claro que había tomado la decisión de dejar el programa, algunos chismosos aseguraron que en realidad Maxine Woodside la había corrido.

Luego de todas las especulaciones, Shanik Berman decidió romper el silencio en el programa Hoy y de esta manera explicó las razones de su salida del programa Todo para la mujer.

En su intervención en el programa Hoy, Shanik Berman se tomó unos minutos para agradecerle a Maxine Woodside porque le permitió conducir a su lado.

Shanik Berman reafirmó su amor por Maxine Woodside destacando que para ella fue un honor conducir con ella pese a que solo estuvo una vez a la semana en Todo para la Mujer.

Luego de que varias personas aseguraran que Maxine Woodside había corrido a Shanik Berman, ella ya salió a dar su versión en Hoy.

Shanik Berman aseguró que ya no puede seguir en el programa Todo para la Mujer pues tiene otros compromisos laborales.

“Ya no puedo seguir ahí, mucha gente dijo bueno es que te corrieron, no me corrieron, tengo otros planes”

Shanik Berman