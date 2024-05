Shanik Berman -de 65 años de edad- no estará más en Todo para la mujer, el programa liderado por Maxine Woodside en el que colaboraba.

La propia Shanik Berman lo dio a conocer esta semana durante una emisión donde reveló la razón por la que no trabajará más con Maxine Woodside, de 75 años de edad.

Recordemos que la periodista de espectáculos se integró al programa de radio días antes de que Ana María Alvarado -de 55 años de edad- saliera definitivamente.

Shanik Berman se despidió del programa Todo para la mujer, pero aseguró que Maxine Woodside estará por siempre en su vida.

Por lo que así, Shanik Berman descartó que por problemas con Maxine Woodside haya salido del programa.

Según la periodista de espectáculos, su salida es temporal y es porque tiene proyectos en puerta.

“Siempre fue mi sueño estar en tu programa y este año y medio he estado feliz, pero (me voy) porque voy a entrar a nuevos proyectos y cosas. Me voy a ausentar un tiempo, pero quiero decir que tú vas a estar siempre en mi vida”

Shanik Berman