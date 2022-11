¿Shakira le pintó dedo a Gerard Piqué? Esto dice testigo del ‘incidente’ que pasó durante el partido de béisbol de su hijo Milan.

Desde que anunciaron su ruptura tras casi 12 años de relación y dos hijos en común, Shakira de 45 años de edad y Gerard Piqué de 35 años de edad se encuentran en medio de la controversia.

Mientras que Shakira se encuentra en medio del éxito de su canción Monotonía, Gerard Piqué se ha dejado ver muy enamorado con Clara Chía, una joven de 23 años de edad.

Aunque han hecho lo posible por no coincidir, Shakira y Gerard Piqué habían acudido a un partido de su hijo Milan de 9 años de edad. En ese momento la cantante habría aprovechado para pintarle el dedo a Gerard Piqué.

A cinco meses de que confirmó su separación con Gerard Piqué, Shakira se encuentra en medio de la controversia luego de que se difundió un video en donde le habría pintado el dedo al futbolista.

Se difundió un video en donde se puede ver que aunque habían evitado encontrarse, Shakira y Gerard Piqué asistieron a un partido de béisbol de su hijo Milan.

Debido a que Gerard Piqué estaba enfrente a Shakira, la cantante habría aprovechado para pintarle el dedo. En medio de todas las especulaciones un testigo del ‘incidente’ narró lo que había pasado.

En el programa Ventaneando se presentó una entrevista con el periodista Marc Leirado quien narró lo que había pasado ya que destacó que en un primer momento se pensó que Shakira no iba a asistir.

Marc Leirado destacó que es la segunda ocasión en la que Shakira y Gerard Piqué asisten a un partido de béisbol juntos.

Marc Leirado relató que un juego antes Shakira se había despedido con su hijo, pero al no ir a Qatar decidió ir al último partido de Milan en donde se encontraba Gerard Piqué.

“La gran sorpresa fue la aparición de Shakira, la prensa no la esperábamos y nos quedamos muy sorprendidos”

Durante su conversación Marc Leirado relató que desde el primero momento se mostró la gran incomodidad que había entre Shakira y Gerard Piqué.

“En un principio no se cruzaron palabra, intentaban esquivarse. No voy a negar lo innegable, Shakira estaba mirando hacia la grada donde estaba Piqué”

Al ser cuestionado sobre si Shakira le pintó dedo a Gerard Piqué, Marc Leirado destacó que era obvio que fue dirigido hacía esa parte de la grada y dejó en claro que no fue hacía la prensa.

“O se lo hacía a Gerard Piqué o se lo hacía, me invento, a algún familiar o compañero, amigo, no lo sé. Pero lógicamente si estaba enfocando hacía la grada donde estaba Gerard Piqué, bueno pues es normal que diga que ‘iba dirigido a su expareja’ por que a la prensa no era”

Marc Leirado