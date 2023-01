Tras la tiradera de Shakira, la burla hacia Gerard Piqué, de 35 años de edad no se detiene, al contrario, continúa y cada vez toma más fuerza.

Los fans de Shakira, de 45 años de edad, no son los únicos que le tiran al exfutbolista también lo hacen sus compañeros de la Kings League.

Específicamente el exfutbolista y empresario Kun Agüero, de 34 años de edad, quien nuevamente se pitorreó de él.

Esto ocurrió durante la transmisión de la Kings League, donde Kun Agüero reconoció que “tenía clara” las cartas, comentario que hace referencia a la actual novia de Gerard Piqué.

“La tenes Clara, Piqué”, dijo Kun Agüero, por lo que uno de sus compañeros de inmediato expresa: ¡¿eh?!, por lo que éste desvía su burla.

“La tenes Clara, digo, la carta ésta”, agrega Kun Agüero y enseguida se ríe, pero Gerard Piqué no capta la indirecta y sigue hablando de su juego.

Por supuesto, los presentes ignoran el comentario del comentarista deportivo y streamer argentino.

Kun Agüero alburea a Gerard Piqué

La nueva burla llega a días de que Kun Agüero aprovechara un error de Gerard Piqué para alburearlo. Y es que el jugador hablaba en la Kings League de su amor por los equipos con tanta pasión que no notó que sus palabras podrían tomar un doble sentido.

“Yo cuando me meto una camiseta, me la meto. El Barca, he vestido la del Zaragoza, del United”, dijo y enseguida fue interrumpido por su compañero.

“Te la menten… Cuando te la meten, te la meten. Si me la dejó picando, boludo, se la meten toda”, recalcó Kun Agüero causando la risa de los presentes e incluso del mismo ex de Shakira.

Le cantan tiradera de Shakira a Gerard Piqué en pleno estadio

Por otro lado, los días de Gerard Piqué siguen complicándose y es que ahora le cantaron la tiradera de Shakira en pleno estadio.

Verás, Gerard Piqué acudió a un partido de la NBA cuando de pronto, hombres que se encontraban tras de él, así como fans de Shakira, comenzaron a cantar Sessions 53.

Por supuesto, el exfutbolista del FC Barcelona, ignoró la burla y se puso a ver su celular.