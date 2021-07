Sergio Mayer tuvo un problema con su suegro Jaime Camil Garza por haber interpretado a Peña Nieto en ‘La Dictadura Perfecta’

Sergio Mayer fue el más reciente invitado en ‘Escorpión al volante’, en el video habló sobre la polémica que causó la película ‘La Dictadura Perfecta’.

Durante su conversación con ‘El Escorpión Dorado’, Sergio Mayer recordó que lo corrieron de Los Pinos luego de haber interpretado a Enrique Peña Nieto en ‘La Dictadura Perfecta’.

Sin embargo no fue el único problema que tuvo Sergio Mayer por participar en la película, ya que confesó que se peleó con su suegro Jaime Camil Garza.

Sergio Mayer en 'La Dictadura Perfecta' (Tomada de Video )

Sergio Mayer se peleó con el papá de Issabela Camil por culpa de Enrique Peña Nieto

En su entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, Sergio Mayer señaló que tuvo un gran problema con su suegro Jaime Camil Garza, por haber aceptado participar en la película ‘La Dictadura Perfecta’.

Sergio Mayer reveló que siempre mantuvo una gran relación con el padre de Issabela Camil , pero cuando le comentó que interpretaría a Enrique Peña Nieto en ‘La Dictadura Perfecta’ se molestó.

“Te voy a decir donde tuve un pedo familiar y poca gente lo sabe… cuando hice la película de ‘La dictadura perfecta’” Sergio Mayer

En ese momento ‘El Escorpión Dorado’ lo interrumpió y le preguntó si fue cuando interpretó a Enrique Peña Nieto, pero Sergio Mayer refirió que no que él solo personificó a un presidente.

“Fui un presidente, no fui Enrique Peña Nieto, ¿Porque éramos guapos, bellos? es el mismo que uso siempre, a mí no me caracterizaron” Sergio Mayer

Sergio Mayer puntualizó relató que cuando le comentó a su suegro Jaime Camil Garza el papel, le pidió que no lo hiciera ya que era muy amigo de Enrique Peña Nieto.

“Cuando le dije a mi suegro, le platiqué que me habían invitado a hacer la película, le dije fíjate que me invitaron a hacer esta película y le dije de qué se trataba, me pidió que no la hiciera porque él era muy amigo de Enrique Peña Nieto” Sergio Mayer

En el video Sergio Mayer reveló que pese a la opinión del papá de Issabela Camil decidió hacer la película ‘La Dictadura Perfecta’, lo que provocó un problema familiar.

“Me dijo ‘es mi cuate y no está padre que lo hagas por esto y por esto’, y le dije ‘¡híjole!, perdón, pero la voy a hacer… Fue así de ‘¿cómo cab%&*?’, fue un tema familiar muy fuerte, porque yo tomé la decisión de hacerlo” Sergio Mayer

Sergio Mayer incluso confesó que habló con Miguel Ángel Osorio Chong , quien en ese momento era Secretario de Gobernación en México, y obtuvo su aprobación.

A Sergio Mayer lo corrieron de Los Pinos por interpretar a Enrique Peña Nieto

Durante su participación en ‘Escorpión al volante’, Sergio Mayer recordó que tras su participación en ‘La Dictadura Perfecta’, fue sacado de Los Pinos.

De acuerdo con Sergio Mayer después de su interpretación como Enrique Peña Nieto acudió a Los Pinos para firmar un convenio relacionado con la primera infancia con los gobernadores.

Sergio Mayer era parte de una organización por lo que fue uno de los invitados, pero al ingresar se le acercó un hombre que hoy es senador que le dijo que no había lugar para él en el recinto.

En ese momento Sergio Mayer pensó que no había lugar por lo que dijo que no había problema que podría estar en otro lado.

Pero tres personas lo alcanzaron y le dijeron que no podía entrar, por lo que se fue de Los Pinos. Sergio Mayer incluso recordó que se armó un gran problema e incluso López-Dóriga le habló.