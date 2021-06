Sergio Mayer no reconoce ningún logro de la 4T

México. - Sergio Mayer, diputado de Morena, no reconoce ningún logro del gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

En un programa de Cena de Grillos, Sergio Mayer fue cuestionado acerca de los logros del gobierno de la Cuarta Transformación.

“Híjole me pusieron a pensar ahora sí, señores”, respondió Sergio Mayer, lo que provocó risas entre los panelistas que lo entrevistaron.

Durante el programa transmitido el lunes 28 de junio, Sergio Mayer, diputado de Morena, destacó que no siempre está de acuerdo con las propuestas de su grupo parlamentario.

“Si yo soy grupo de ese grupo parlamentario y todo es blanco y negro, yo no tengo porque ser así. Eso no me hace totalmente radical a Morena”

Sergio Mayer, diputado de Morena