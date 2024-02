Sergio Mayer -de 57 años de edad- tacha de homofóbico y envidioso a Poncho de Nigris, pero a él no lo bajan de ratero.

La pelea entre Poncho de Nigris -de 47 años de edad- y Sergio Mayer está empeorando, pues los insultos subieron de nivel.

Ahora, Sergio Mayer asegura que Poncho de Nigris es homófobico y que sólo se está “colgando” de la fama de Wendy Guevara.

Desde hace varias semanas, Sergio Mayer y Poncho de Nigris protagonizan una “guerra de declaraciones”.

Todo comenzó cuando Sergio Mayer llamó “pendejo” a Poncho de Nigris, por aconsejar a Wendy Guevara que no hiciera negocios con él.

Posteriormente, se filtró el contrato que Sergio Mayer quería que Wendy Guevara -de 30 años de edad- firmara y se cree que fue Poncho de Nigris quien lo mostró.

“Es evidente que Poncho no tiene ni idea, no sabe ni leer el cabrón. Siempre está metiéndose en cosas, le gusta el rating, le gusta la polémica y quiere jugar ese jueguito que a mí no me interesa”

Sergio Mayer