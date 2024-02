Durante un encuentro con la prensa, Poncho de Nigris -de 47 años de edad- juró que cantaría con Lucía Méndez, de 69 años de edad.

Sin embargo, la actriz y cantante, Lucía Méndez, ya salió a tirarle la mentira a Poncho de Nigris.

Y es que a pesar de que sí recibió la propuesta de Poncho de Nigris, Lucía Méndez señaló que no la ha acepado.

En un encuentro con la prensa, Poncho de Nigris aseguró estar trabajando en una colaboración musical con Lucía Méndez.

Y aunque no dio muchos detalles de su canción con Lucía Méndez, Poncho de Nigris dijo creer que sería un hit para las nuevas generaciones.

Sin embargo, la cantante no cree lo mismo; y es que en una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, Lucía Méndez desmintió al influencer.

Pues luego de que la periodista Maxine Woodside -de 75 años de edad- la cuestionara sobre la colaboración, la cantante dijo no haber aceptado.

De acuerdo con Lucía Méndez, a pesar de apreciar a Poncho de Nigris y de haber recibido la propuesta, ella no ha quedado en nada con el influencer.

Asimismo, la famosa dijo que el rumor se extendió debido a que el influencer lo hizo público, pero reiteró que no aceptó y que de hacerlo será ella quien de el comunicado.

“Como [Alfonso] lo comentó se hizo, así como una bola, pero no comadre, no, no, no he quedado en nada, para nada. Si yo lo fuera a hacer a la primera que se lo diría sería a ti, mi comadre, diría, ‘oye voy a hacer esto, ¿qué te parece?’, o no sé'”

Lucía Méndez