Sergio Mayer retó a Héctor Parra para que lo denunciara

Desde hace varias semanas el actor, Héctor Parra, ha estado en la cárcel debido a las acusaciones que hizo su hija, Alexa Parra, en contra de él por presunto abuso sexual.

A pesar de lo duro que ha resultado para Héctor Parra y sus seres queridos estar en prisión, él siempre se ha mantenido firme en que va a salir; pues asegura que es inocente.

Sin embargo, recientemente comenzaron algunas especulaciones acerca de que Sergio Mayer tendría algo que ver con la detención de Héctor Parra.

Pues de acuerdo con los implicados, Sergio Mayer habría cometido tráfico de influencias en el caso de Alexa Parra.

Para así lograr la detención del actor.

Incluso ya procedieron dos denuncias por esto último.

En una reciente transmisión del programa matutino “Hoy”, Sergio Mayer habló sobre lo sucedido y aseguró que “el no tiene nada que ver con la detención de Héctor Parra”.

Por su parte, Sergio Mayer señaló que si Héctor “N” está tras las rejas es porque las autoridades encontraron información que lo implicara.

“Yo no tengo nada que ver, yo no hice nada porque lo metieran a la cárcel, esa no es mi labor. Si él está ahí adentro es porque la autoridad encontró elementos para armar una carpeta y detenerlo. Yo no tengo nada que ver, y que su abogado y él pues demuestren su inocencia y punto”

Sergio Mayer