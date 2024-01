Mucho se ha dicho sobre Sergio Mayer y la forma en que habría intentado engañar a Wendy Guevara tras La Casa de los Famosos, pero por primera vez el actor habló sin tapujos.

Hace algunos días, Wendy Guevara -de 30 años de edad- contó de forma más clara que Sergio Mayer intentó que firmara algunos documentos sobre negocios.

Sin embargo, la forma en que la ganadora de La Casa de los Famosos lo contó y lo que dijo aludió a que Sergio Mayer -de 57 años de edad- intentó estafarla.

Pero ahora, fue turno de que Sergio Mayer rompiera el silencio y hablara abiertamente de Wendy Guevara diciendo de forma tajante “yo hago negocios” y ni es amigo de la ganadora del reality show.

Pero no solo ello, sino que se fue directamente contra otro que era su amigo en La Casa de los Famosos, pero que ya dejó claro solo fue su compañero en el reality show.

Wendy Guevara habló sin temor sobre unos papeles que presuntamente Sergio Mayer le quiso hacer firmar, pero ¿qué pasó en realidad?

Luego de que Sergio Mayer fuera señalado por querer estafar o ‘verle la cara’ a Wendy Guevara con sus negocios tras La Casa de los Famosos, este rompió el silencio.

Y es que incluso, negó que en algún momento intentara ser mánager de Wendy Guevara , diciendo que nunca ha ejercido de esa manera con nadie.

En una entrevista con Fórmula Espectacular, retomada en TikTok, se mostró la forma en que Sergio Mayer arremetió contra Wendy Guevara porque asegura solamente estaba haciendo negocios.

En esta plática el actor dejó claro que la única a la que ha llegado a representar fue a su ex, Bárbara Mori de 45 años de edad, pero ni eso, pues le consiguió a alguien que fuera su mánager.

Por otra parte, explicó que si Wendy Guevara le firmó papeles fue bajo el nombre de Luis Carmen Guevara porque es su nombre de pila, y es con esa figura con la que tiene negocios.

“Wendy Guevara nunca firmó un documento, no lo firmó, Luis Carmen Guevara que es su nombre real (...) para que mi empresa pudiera cobrar y hacer los movimientos pertinentes para las campañas tanto Joel [mánager] como ella me firmaron”.

Asimismo, dejó en claro que las únicas circunstancias en las que Wendy Guevara le firmó documentos fue por campañas que su compañía le consiguió tras La Casa de los Famosos y que ni les cobró por eso.

“Yo a Wendy y a Joel no les cobré ni un centavo por hacerles ese enlace, porque ni relación es con Televisa (...) Yo no le hice ningún daño a Wendy, y le traje negocio y nunca me he colgado de ella”.

Sergio Mayer, actor.