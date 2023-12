Sergio Mayer, de 57 años de edad, confirmó que tiene firmada a Wendy Guevara, de 30 años, y está cobrando a su nombre, aunque ella lo niegue o no se haya dado por enterada.

Hace unos meses, Wendy Guevara reveló en entrevista que tras La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer -de 57 años, intentó hacerla firmar unos documentos con los que le cedía los derechos de su imagen.

Por fortuna, Wendy Guevara dijo que se percató a tiempo de la situación y pudo evitar dicho abuso de confianza, aunque no le guardaba rencor a su compañero del Team Infierno.

Sin embargo, ahora es Sergio Mayer quien habló sobre el tema, asegurando que Wendy Guevara sí le firmó contratos y hasta señaló para qué proyectos fueron.

Sergio Mayer, actor. (Agencia México)

Sergio Mayer afirma que Wendy Guevara le firmó contratos por consejo de Televisa

Con una sonrisa de satisfacción en el rostro, Sergio Mayer dijo al periodista Eden Dorantes que Wendy Guevara parace no estar bien enterada de donde plasma su rúbrica.

Y es que, afirmó que él sí cuenta con documentos firmados por Wendy Guevara, de los cuales incluso tienen conocimiento los abogados de la influencer.

“Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe, porque yo veo las cosas con sus abogados y Wendy se dedica a estar trabajando, a estar arriba de un escenario”. Sergio Mayer

Sergio Mayer consideró que Wendy Guevara “no tiene ni idea de lo que declara” y explicó que la integarnte de Las Perdidas le firmó dos contratos, por reconedación de Televisa.

“Yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó, sí, sí me las firmó porque hay dos contratos que yo le conseguí y quien le pidió que viera las cosas conmigo fue Televisa” Sergio Mayer

Wendy Guevara se burla de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos México porque no ha terminado de pagar su casa (Especial)

Sergio Mayer sobre los contratos que le firmó Wendy Guevara: “Yo creo que ella no sabe o no está enterada”

¿Qué contratos fueron los que le firmó Wendy Guevara a Sergio Mayer? El actor dijo que aunque la influencer tiene manager, abogados y demás colaboradores, le tuvo que firmar unos documentos autorizando a su empresa cobrar por contratos que él le consiguió.

Una de las campañas que Sergio Mayer dijo haberle conseguido a Wendy Guevara fue la de Tinde y la otra la de Miniso que siguen activas a la fecha.

“Yo creo que ella no sabe o no está enterada, pero sí me firmó las cartas”, reiteró Sergio Mayer, volviendo sonreír y diciendo que no se explica por qué Wendy Guevara negó la situación cuando él tiene documentos que refutan sus afirmaciones.

“Mi empresa cobra y le paga a ella de los contratos que yo le conseguí, a eso me dedico... ¿dónde está lo malo en hacer negocios?”, cuestionó Sergio Mayer, destacando que como empresario ese es su trabajo.