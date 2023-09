Sergio Mayer llama “hermanito” a Apio Quijano porque no cantará con los GB5 que lo rechazaron.

Garibaldi se reencontró hace un año para participar en los 90′s Pop Tour, pero Sergio Mayer terminó peleado con todos sus compañeros, aunque lo niegue.

Es por eso que los integrantes originales de Garibaldi decidieron abandonar este grupo y crear el propio, llamado GB5.

Sergio Mayer -de 57 años de edad- expresó que estaba triste porque sus compañeros no lo consideraron para el nuevo proyecto.

Pero fueron los exintegrantes de Garibaldi quien revelaron que Sergio Mayer los corrió y por eso decidieron trabajar sin él.

GB5 está brillando sin Sergio Mayer y estarán e los próximos conciertos de los 90′S Pop Tour.

Apio Quijano -de 46 años de edad- también forma parte de los 90′s Pop Tour y dijo en un en vivo con Sergio Mayer, que no piensa cantar con GB5.

Esto como muestra de solidaridad a Sergio Mayer, con quien compartió cuarto en La Casa de los Famosos México.

“Yo no me voy a subir en las canciones de GB5. No me voy a subir”

Apio Quijano