Sergio Mayer causa controversia al decir que Nicola Porcella ganó La Casa de los Famosos México por lástima, pero Wendy Guevara ya le respondió.

A casi un mes de la final de La Casa de los Famosos México, la polémica con el reality continúa y es que los habitantes han realizado explosivas declaraciones sobre sus compañeros.

En esta ocasión fue Sergio Mayer -de 57 años de edad- quien no dudo en arremeter en contra de Nicola Porcella en plena entrevista.

De acuerdo con Sergio Mayer, Nicola Porcella -de 35 años de edad- utilizó la lástima como una estrategia para ganarse el cariño del público de La Casa de los Famosos México.

Tras las declaraciones de Sergio Mayer, Wendy Guevara -de 30 años de edad- ya salió en defensa de Nicola Porcella ¿será que se viene problemas con el actor?

Wendy Guevara / Nicola Porcella (Especial)

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre Nicola Porcella?

El Team Infierno logró ganarse el corazón de los televidentes ya que siempre se mostraron unidos en La Casa de los Famosos México.

Sin embargo ahora que ya se acabó La Casa de los Famosos México, los integrantes del Team Infierno empiezan a demostrar sus diferencias.

Tal como pasó con Sergio Mayer, quien no dudó en arremeter en contra de Nicola Porcella al considerar que solo llegó a la final de La Casa de los Famosos México por lástima.

En entrevista con Fabian Pasos, Sergio Mayer señaló que Nicola Porcella se la pasó hablando de su situación económica y los problemas que tuvo en su país, para ganarse el cariño y la empatía de los televidentes.

“Wendy viene de abajo y se ha hecho en la calle, Nicola utilizó bastante bien y lo estoy diciendo de manera respetuosa para que no vayan a decir que descalifico lo que ellos dijeron o hicieron, Nicola todo el tiempo estuvo hablando de eso de que nadie lo quería en Perú, de que a él aquí nadie lo conocía, de que necesitaba dinero para sacar a su familia de allá” Sergio Mayer

Sergio Mayer señaló que en México se suele apoyar a las personas, por lo que Nicola Porcella usó eso para poder llegar más lejos en La Casa de los Famosos México.

“En México somos muy paternalistas y nos gusta acoger a las personas y apoyarlas, eso generó mucha empatía con el público” Sergio Mayer

En su conversación, Sergio Mayer insinúo que a diferencia de Nicola Porcella, él a sus 57 años de edad prefiere trabajar y no usar la lástima para ganarse el cariño del público.

“Yo no podía hacer eso, porque no era mi papel, se hubiese visto muy mal que yo dijera que necesitaba porque yo gracias a Dios yo vivo de mi creatividad, vivo de mi trabajo y me siento físicamente bien a mis 57 años para seguir generando y jamás me atrevería a decir que necesitaba el dinero para poder pagar la escuela de mi familia o para pagar mi casa” Sergio Mayer

Sergio Mayer, actor. (Agencia México)

Sergio Mayer señaló que aunque necesitaba el dinero para pagar su hipoteca, él no es de las personas que utilice eso para generar empatía.

“Por ejemplo en donde vivo está hipotecada, pero yo no tenía que estar diciendo que necesito ese premio para pagar mi hipoteca y que mi familia tenga un techo y un sustento, eso en mí no va, en otras personas quizá sí se los aceptaron, yo no podía hacerlo” Sergio Mayer

Para Sergio Mayer el debate que se hizo en La Casa de los Famosos México lo puso en desventaja frente a sus compañeros.

“Si nos puso en desventaja el debate y más que fuera un debate político en donde a mí me ponían en desventaja, ganara o perdiera, ahí me di cuenta que no estuvo nada padre lo que hicieron” Sergio Mayer

Sergio Mayer señaló que incluso en La Casa de los Famosos solo les ponían cosas de Wendy Guevara y Nicola Porcella.

“Me empecé a dar cuenta cuando nos enseñaban cada que nos decían quieren ver el cine o quieren el resumen de la semana, nos ponían el resumen y todo, todo estaba manejado en encaminado a la relación que tenía Nicola y Wendy porque era lo más divertido, eso era lógico” Sergio Mayer

En ese sentido, puntualizó que ahí se vio cierta preferencia a esa relación.

“Dije oigan pues todo lo que nos enseñan cada que nos sentamos aquí en las últimas dos semanas tiene que ver con Nicola y Wendy, o sea ya no estamos hablando de estrategias, de juego, de nada y así lo acepté y fue cuando le dije a la jefa o sea yo ya no tengo nada que hacer aquí” Sergio Mayer

Tras sus comentarios, Sergio Mayer recibió un sinfín de críticas y es que usuarios señalaron que Nicola Porcella se gabó el cariño de la gente por su personalidad y carisma.

“No votamos por eso por Nicola, votamos porque él fue el más honesto, leal y buen amigo”, “La mayor razón por la que queremos a Nicola es porque es sencillo, honesto, leal y humilde”, “Ay, Sergio, mejor no hables”, “Sólo veo hablar a un dolido”, “Él nunca va a entender que Nicola creó empatía por su nobleza”, “No soporta que Nicola le ganó el segundo lugar” y “Sergio, ahora dilo sin llorar”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Así respondió Wendy Guevara a los señalamientos de Sergio Mayer sobre Nicola Porcella

En una sección de preguntas y respuestas, Wendy Guevara le respondió a los señalamientos de Sergio Mayer sobre Nicola Porcella.

Wendy Guevara se mostró incrédula de que Sergio Mayer haya señalado que Nicola Porcella solo llegó a la final de La Casa de los Famosos México por lástima.

Para Wendy Guevara nadie gana nada por lástima e incluso señaló que Nicola Porcella se ganó a público por su personalidad.

“Creo que no es verdad porque pues él tiene su ángel, es buena persona, es buen chico, no creo que nadie gane el tercer lugar, ni el segundo lugar, ni el primer lugar, por dar lástima, claro que no, eso es algo muy feo” Wendy Guevara

Wendy Guevara incluso enlazó las cualidades de Nicola Porcella que hicieron que llegará a la final de La Casa de los Famosos México.