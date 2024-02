Sergio Mayer -de 57 años de edad- responde luego de que se filtró el supuesto documento que le había dado firmar a Wendy Guevara y asegura que es apócrifo.

Sin embargo, Sergio Mayer aprovechó para volver arremeter en contra de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- al asegurar que no es empresario y que no ha dado empleo a nadie.

La pelea entre Sergio Mayer, Wendy Guevara -de 30 años de edad- y Poncho de Nigris ha llegado a tal nivel que incluso ya son comparados con otra polémica familia.

Y es que Paul Stanley señaló que Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris ya se parecen a la familia Rivera ya que se la viven con puros problemas.

Los conductores de Hoy incluso recordaron cuando el Team Infierno se vendía como una familia muy unida dentro de La Casa de los Famosos México.

El nombre de Sergio Mayer se convirtió en tendencia luego de que se filtró el supuesto documento que le había dado a firmar a Wendy Guevara.

De acuerdo con el documento, Sergio Mayer quería tener el poder absoluto sobre la imagen y el manejo artístico de Wendy Guevara.

En medio de la controversia que generó el documento, Sergio Mayer ya salió a defenderse y asegura que es apócrifo.

En entrevista compartida en Hoy, Sergio Mayer aseguró que ese documento cualquiera lo puede hacer pues no tiene ni membrete.

“Es un documento apócrifo, no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso. Es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer”

Sergio Mayer puntualizó que hay una gran diferencia entre una carta compromiso y un contrato.

Luego de que se dio a conocer que Poncho de Nigris había filtrado el documento, Sergio Mayer no dudo en posicionarse en su contra.

Sergio Mayer aseguró que nunca fue amigo de Poncho de Nigris, pues este término es muy amplió.

“Un amigo está contigo en la buenas y en las malas, no le molesta que te vaya bien, no habla de ti a tus espaldas”

En ese sentido, Sergio Mayer aseguró que Poncho de Nigris solo fue su empleado y compañero, pero eso no lo hace su amigo.

Sergio Mayer aseguró que Poncho de Nigris no es empresario, pues nunca ha generado ningún empleo.

“Que experiencia puede tener porque cobra el cinco por ciento de unas pastelerías por decir que son de él. ¿Entonces ya es empresario? Qué ha hecho, no ha generado un empleo, no ha traído a ningún artista, no ha representado a nadie, no ha producido nada, como para decir que tiene experiencia”

Sergio Mayer