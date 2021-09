Gustavo Adolfo Infante a Sergio Mayer: “¿Por tus actos de corrupción quieres que yo renuncie?”

Gustavo Adolfo Infante le respondió a Sergio Mayer, después de que éste le exigiera denunciarlo por tráfico de influencias y lo retara a renunciar a los medios.

En su programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante consideró que los exhortos de Sergio Mayer son ilógicos, pues pretenden responsabilizarlo de las faltas que él ha cometido.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante le aseguró a Sergio Mayer que continuará denunciando la corrupción en la que piensa que incurrió cuando fue diputado federal.

Tras escuchar los exhortos que le hizo Sergio Mayer, Gustavo Adolfo Infante descartó que vaya a denunciarlo por tráfico de influencias, pues no tiene tiempo para ello:

“Yo no te voy a denunciar ni a demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo trabajo, gracias a Dios. Entonces, me parece muy ventajoso que tú digas ‘denúnciame o renuncias a tu trabajo’”... Tú estás desempleado, entonces creo que no es lógico lo que estas pidiendo, que yo renuncie, ¿por qué, por tus actos de corrupción quieres que yo renuncie? Vete olvidando de la tercera demanda”

Gustavo Adolfo Infante