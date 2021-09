Sergio Mayer acusa que la denuncia de Héctor Parra es un circo mediático para desviar la atención

Luego de dejar su cargo como diputado, Sergio Mayer ofreció una conferencia de prensa en el Senado de la República en compañía de la senadora Josefina Vázquez Mota.

Durante su intervención Sergio Mayer habló sobre la denuncia en su contra por supuesto tráfico de influencias y aseguró que se trata de un circo mediático para desviar la atención en el caso de Héctor Parra.

En la conferencia de prensa Sergio Mayer destacó que la denuncias en su contra por supuesto tráfico de influencias solo es un intento de criminalizar a las personas que apoyan a las víctimas de violencia.

De manera contundente Sergio Mayer destacó que desde la cárcel Héctor Parra le ha mandado mensajes de intimidación.

Sergio Mayer señaló que la única intención que tienen estas denuncias en su contra es crear un circo mediático para desviar la atención de Héctor Parra.

“Me refiero al caso de Héctor ‘N’, que incluso desde prisión envía mensajes de intimidación y algunos de sus abogados utilicen recursos mediáticos para litigar y desviar la atención de su caso. En el que por supuesto a mí no me corresponde juzgar ni aplicar las sanciones sobre las presuntas acusaciones que cometió en contra de una de sus propias hijas”

Durante su participación, Sergio Mayer aseguró que pueden continuar las demandas en su contra, pero eso no lo detendrá para seguir apoyando a las victimas que sufren de violencia sexual.

“A quienes tocando mediante tácticas mediáticas, ilegaloides para que nos desistamos de apoyar y respaldar a quienes sufren de violencia sexual y lo digo muy claro. No habrá impunidad a quienes violenten sexualmente a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”

En el video Sergio Mayer aseguró que no procederá la denuncia en su contra ya que no ha realizado ningún delito.

“En este caso no existe ningún delito que se me imputa, no existe como tal. Mi única responsabilidad es escuchar, apoyar, defender a las niñas, niños de nuestro país víctimas de violencia y si por eso tengo que confrontar la ley, lo haré con ética y con responsabilidad”

Sergio Mayer