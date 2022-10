Yalitza Aparicio ya tiene más actuaciones además de “Roma”, la que la lanzó a la fama, pero Sergio Goyri se muestra muy indiferente ante el crecimiento de la actriz oaxaqueña.

Si hoy Sergio Goyri de 63 años de edad, es recordado, es por criticar a Yalitza Aparicio cuando estuvo en auge por la película “Roma”, dejando ver su lado clasista.

Y aunque ya pasaron cuatro años de que “Roma” se estrenara, Sergio Goyri sigue sin reconocer a Yalitza Aparicio de 28 años de edad, pero dice que él es un gran actor.

Sergio Goyri, el actor de telenovelas, fue captado en Televisa por Edén Dorantes, en donde asistió “a picar piedra”, en medio de ello, fue cuestionado sobre Yalitza Aparicio.

Las palabras de Sergio Goyri contra Yalitza Aparicio pasarán a la historia, pues todos los mexicanos recuerdan lo que dijo contra la actriz en su debut en “Roma”.

Y aunque después se dijo arrepentido del “adjetivo calificativo” que usó contra ella, cree que Yalitza Aparicio no merecía esa nominación como Mejor Actriz en los Oscar.

Podrán haber transcurrido años, pero Sergio Goyri ya demostró que no tiene el menor interés en la actriz y mucho menos en los proyectos en los que recién ha participado.

El actor fue cuestionado al respecto de haber visto lo que hoy hace Yalitza Aparicio, pero de forma muy indiferente dijo que no tiene tiempo de ponerse al corriente.

“No hijo, no, no, no, no tengo el tiempo ni de ver los míos”.

Sergio Goyri, actor.